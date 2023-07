Pien Meulensteen et Izzy Christiansen rejoignent l’équipe Sky Sports WSL pour la saison 2023/24 | Nouvelles du football

L’ancien international anglais Izzy Christiansen et le commentateur Pien Meulensteen rejoindront Sky Sports pour la saison 2023/24 de la Barclays Women’s Super League.

La saison WSL de Sky Sports débutera le dimanche 1er octobre lorsque les champions de Chelsea accueilleront les rivaux londoniens de Tottenham à Stamford Bridge à 17h30.

Christiansen rejoint l’équipe WSL à l’écran après avoir annoncé sa retraite sur Sky Sports Trois joueurs et un podcast à la fin de la saison dernière après une carrière réussie de 14 ans avec Everton, Birmingham City, Manchester City et Lyon, ainsi que l’Angleterre.

Fraîchement sorties des vestiaires, les fans de football bénéficieront de ses connaissances et de ses connaissances acquises en jouant avec et contre les stars actuelles du football.

Christiansen a déclaré: « Je suis ravi de rejoindre Sky Sports et de travailler sur leur couverture inégalée du football masculin et féminin et cela a été la clé de ma décision de rejoindre. La saison 2023/24 WSL sera fascinante après l’un des les courses au titre les plus serrées depuis de nombreuses années et une Coupe du monde. »

Meulensteen a une riche expérience en tant que commentatrice, journaliste et présentatrice et est entrée dans l’histoire la saison dernière en tant que première commentatrice principale de Sky Sports pour un match de Premier League. Meulensteen a également commenté les matchs de la Coupe du monde et a reçu un prix convoité de la Sports Journalism Association pour son travail. Elle apportera aux téléspectateurs de la WSL un aperçu supplémentaire grâce à sa connaissance approfondie du jeu ainsi qu’à une forte présence à l’antenne.

Christiansen et Meulensteen complètent l’équipe existante de Sky Sports WSL à l’écran, y compris l’ancienne légende anglaise Karen Carney et la présentatrice Caroline Barker. La paire jouera également un rôle plus large dans le portefeuille de football de Sky Sports, y compris la Premier League et l’EFL.

Chelsea a remporté le trophée WSL pour la quatrième année consécutive après une victoire 3-0 sur Reading.



Meulensteen a déclaré: « Je suis privilégié et ravi de continuer à travailler avec l’incroyable équipe de diffuseurs de Sky Sports et d’apporter la meilleure couverture pour une saison passionnante à venir, tant chez les hommes que chez les femmes. »

Le directeur du football de Sky Sports, Gary Hughes, a ajouté: « Nous sommes très chanceux de pouvoir ajouter deux noms extrêmement talentueux à notre casting déjà stellaire de la WSL. L’expérience récente d’Izzy de jouer dans la WSL apportera une grande pertinence et perspicacité à notre couverture. , tandis que Pien a prouvé sa capacité à commenter le jeu masculin et féminin. »

Aidée par une course au titre qui s’est déroulée sur le fil, l’audience moyenne de la Super League féminine la saison dernière a augmenté de 53%, soulignant la popularité toujours croissante du football féminin. Les fans de la WSL peuvent s’attendre à une autre saison d’action palpitante, avec 35 matchs exclusivement en direct sur Sky Sports pour la saison 2023/24.

Le curleur de Katie McCabe pour Arsenal contre Manchester City a reçu le but WSL de la saison



Tous les jeux continueront d’être diffusés sur Vitrine du cieldisponible dans toutes les maisons Sky, même sans forfait Sky Sports, donnant à la compétition une plus grande visibilité.

Sky Sports Nouvellesles canaux de médias numériques et sociaux continueront de mettre en lumière toutes les nouvelles et les scores de toute la division, tandis que les fans pourront se tenir au courant de tout sur et en dehors du terrain avec le retour de Trois joueurs et un podcastanimée par Caroline Barker.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre la nouvelle saison pour faire le plein de football féminin de haut niveau, il a récemment été annoncé que le podcast de football primé La règle du hors-jeu s’associera à Sky Sports pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023.

