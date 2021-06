Piégés dans le Tigré en Éthiopie, les gens « tombent comme des feuilles »

« Il n’y a pas d’accès à l’eau potable ; l’électricité, les communications téléphoniques, les services bancaires, les soins de santé et l’accès à l’aide humanitaire sont bloqués », a écrit le chef du district, Berhe Desta Gebremariam. « Les gens sont incapables de se déplacer pour sauver leur vie parce que les troupes érythréennes nous ont complètement assiégés sans moyen de transport, et les gens sont condamnés à souffrir et à mourir. »