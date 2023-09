Pieds spongieux : la Fête du Raisin devrait attirer des milliers de personnes à Oliver

Canalisez votre Lucille Ball intérieure lors du 24e Festival annuel du raisin avec son concours emblématique de piétinement de raisin et tout un week-end de plaisir à Oliver du 22 au 24 septembre.

Le Wine Country Weekend est une célébration de trois jours avec des événements phares comme Cask & Keg et Festival of the Grape (FOG), des Jeux olympiques de la bière ainsi que des dégustations, de la danse et de la nourriture.

Le week-end attire des milliers de personnes au parc communautaire Oliver.

Commencez les festivités lors de la 2e soirée de lancement annuelle au District Wine Village le vendredi 22 septembre. Profitez des performances musicales en direct de Dawson Gray et Mitch Zorn, Brent Tyler et Jory Kinjo. Dégustez des vins locaux, des bières et des cocktails des producteurs du District Wine Village et dégustez des plats de Wards Wine Country Kitchen.

Samedi aura lieu le 7ème Festival annuel du Cask and Keg. Profitez des dégustations de plus de 20 vendeurs de boissons artisanales, offrez-vous des food trucks locaux et dansez toute la journée au son de la musique live tout au long de la journée.

Participez aux palpitants Jeux olympiques de la bière ou participez à la difficile Amazing Oliver Race, avec des grands prix d’une valeur de plus de 600 $ pour chaque événement. Après le festival, rendez-vous à l’after-party Cask & Keg à la Firehall Brewery.

Dimanche est la grande finale – la Fête du Raisin. Dégustations dans plus de 40 établissements vinicoles locaux, groove au son de la musique live, offrez-vous des food trucks locaux et assistez à l’emblématique concours Grape Stomp. Le festival comprend également un marché marchand et l’exposition et la vente d’art d’automne annuelles présentées par l’Oliver Community Arts Council.

Le Week-end Capitale du Vin est familial : les moins de 19 ans sont gratuits. Les enfants de plus de cinq ans peuvent profiter de la Kid Zone interactive supervisée. Pour les moins de 5 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte de plus de 16 ans.

Grape Savvy Trolley Co. de Penticton est le service de navette désigné pour les événements tout au long du week-end et fonctionnera de Penticton et Osoyoos du vendredi au dimanche.

