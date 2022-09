Pièces de monnaie britanniques, hymne national à passer de la reine Elizabeth II au roi Charles III

LONDRES – La reine Elizabeth II, qui a régné pendant 70 ans, est sans doute le visage le plus reconnu au monde. Son nom – et ses insignes – sont exposés dans toute la Grande-Bretagne, apparaissant sur les bâtiments ou subtilement présents sur les pièces de monnaie à l’intérieur des poches. Mais avec la mort de la reine jeudi, les Britanniques devront s’adapter rapidement pour voir le visage du roi Charles III sur les symboles nationaux.

« Avec le règne exceptionnellement long de la reine, peu ont connu un changement de régime. Il est difficile de quantifier l’effet que le changement du portrait d’un monarque aura sur la nation », a déclaré Dominic Chorney, membre du conseil de la British Numismatic Society. (La numismatique est l’étude ou la collecte de monnaie.)

Voici quelques éléments de base de la vie britannique quotidienne qui devront changer avec le nouveau monarque, notamment les timbres-poste et l’hymne national.

La Monnaie royale britannique, qui se présente comme «l’installation de frappe intégrée la plus grande et la plus avancée techniquement au monde», devait émettre une nouvelle pièce avec l’ascension du prince Charles sur le trône.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a présenté ses condoléances jeudi et a rassuré le public sur le fait que “les billets actuels à l’effigie de Sa Majesté la Reine continueront d’avoir cours légal”.

Elizabeth a été la première monarque à figurer sur les billets de banque de la Banque d’Angleterre, son image étant mise à jour cinq fois à mesure qu’elle vieillissait. Ses “portraits emblématiques sont synonymes de certains des travaux les plus importants que nous réalisons”, a-t-il ajouté. La banque a déclaré qu’elle offrirait plus de mises à jour sur la future monnaie une fois qu’une période de deuil d’au moins 10 jours aurait été observée.

“Dans le passé, les pièces de monnaie de divers monarques circulaient pendant des décennies, voire des siècles après leur décès”, a déclaré Chorney, spécialiste des pièces de monnaie anciennes. “L’approbation de nouvelles pièces prend du temps”, a-t-il ajouté, avec des dessins autorisés par un comité de la Royal Mint, qui était autrefois présidé par feu le prince Philip, le mari d’Elizabeth.

Les collectionneurs de pièces ne devraient pas s’attendre à ce que la monnaie en circulation moderne augmente beaucoup en valeur, mais les ensembles commémoratifs « peuvent être souhaitables », a déclaré Chorney, spécialiste chez AH Baldwin & Sons, un marchand de pièces de monnaie londonien datant de 1872.

Pendant le règne d’Elizabeth, l’image de son profil était tournée vers la droite. Le profil de Charles, en tant que nouveau monarque, se tournera probablement vers la gauche, conformément à une tradition qui remonte aux années 1600. Il n’y a eu qu’une seule exception à cette bizarrerie dans l’histoire britannique. Lors de la frappe d’Edouard VIII, qui, après avoir accédé au trône en 1936 – et avant d’abdiquer la même année – a insisté pour que les pièces à son image soient tournées vers la gauche. John Richardson, professeur émérite à l’Open University de Grande-Bretagne, a déclaré qu’il n’était pas clair si l’insistance d’Edward était “une expression de rébellion contre les conventions, ou de vanité, pour montrer ce qu’il considérait comme son meilleur profil, contenant sa raie des cheveux”.

« Dieu protège notre gracieuse reine ! Vive notre noble Reine ! Dieu sauve la reine!”

Les paroles, rugies par les participants lors d’événements officiels, de matchs sportifs et de fêtes, datent du 17ème siècle mais ont été adoptées comme hymne national britannique au début du 19ème siècle. L’auteur ou les auteurs des paroles et de la mélodie sont inconnus, selon Buckingham Palace.

Alors que la chanson est synonyme d’Elizabeth depuis sept décennies, le mot “reine” sera remplacé par “roi” pour Charles – comme c’était le cas dans les années précédant le couronnement d’Elizabeth.

“God Save The King” a été joué pour la première fois en public à Londres en 1745 et était couramment entendu dans les salles de jeux et pour saluer les monarques entrants. Mais la version faisant référence à un roi n’a pas été utilisée depuis 1952, lorsque le père de la reine, George VI, est décédé. Un certain nombre de pays et territoires du Commonwealth utilisent également la chanson.

La première ministre britannique nouvellement installée, Liz Truss, s’est adressée à la nation jeudi et a exhorté le public à soutenir Charles comme ils avaient sa mère, en terminant son discours : “Dieu sauve le roi”.

À travers le Royaume-Uni, il y a plus de 115 000 boîtes aux lettres publiques, selon le Royal Mail, qui a vu le jour en 1516. Le réseau postal ne fonctionnait d’abord que pour le roi et sa cour, mais en 1635, il a été ouvert au public sous Charles Moi qui ai installé un bureau des lettres à Londres pour transporter le courrier à travers le pays.

Il existe des centaines de boîtes à piliers rouge vif, cylindriques ou hexagonales, qui sont devenues un symbole de la Grande-Bretagne d’Elizabeth. Plus de 98% de la population britannique vit à moins d’un demi-mile d’une boîte aux lettres, selon le Royal Mail.

Chaque boîte aux lettres sur les bords des routes du pays porte l’insigne ou le chiffre du monarque régnant au moment où elle a été érigée. Beaucoup portent les lettres « E » (pour Elizabeth II) et « R » (pour « regina », qui signifie « reine » en latin). Cela sera probablement mis à jour une fois que Charles sera sur le trône, en “KR”, bien que moins de nouvelles boîtes aux lettres soient placées à mesure que la communication se déplace en ligne et que les entreprises de livraison privées se développent.

“Nous nous joignons aux gens du Royaume-Uni et du monde entier pour pleurer la mort de Sa Majesté la reine Elizabeth II”, a déclaré le Royal Mail. a dit Jeudi. “Nous adressons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté et à tous les membres de la famille royale.”

Le premier timbre-poste adhésif au monde, connu sous le nom de Penny Black, a été lancé en Angleterre en 1840, selon le Royal Mail. Il avait une image du visage de la reine Victoria et a conduit à l’introduction du “penny post”, rendant les lettres bon marché et faciles pour la majorité de la population, qui en envoyait plus d’un milliard par an en 1875.

En 1966, Elizabeth a approuvé une image d’elle conçue par Arnold Machin pour être utilisée sur des timbres-poste, et elle est depuis apparue sur plus de 220 milliards et dans plus de 130 couleurs différentes, selon le Royal Mail. Elle figurait également sur de nombreux timbres créés pour marquer des occasions royales spéciales et des anniversaires. En 2004, la Royal Mail a lancé le premier timbre numérique de Grande-Bretagne, qui présente également son profil.