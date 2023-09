Pièce de théâtre d’activité paranormale en pré-production

Depuis 2007, Paramount Activité paranormale films ont effrayé le public maintes et maintes fois. Pour la prochaine grande étape de la série, il s’agit de passer à l’autre type de théâtre sous la forme d’une pièce de théâtre.

Selon le Journaliste hollywoodien, la franchise a été concédée sous licence au producteur Simon Friend, qui prévoit d’apporter l’adaptation (vraisemblablement) du succès original de 2007 au circuit théâtral du West End. L’adaptation de films pour la scène est quelque chose dans lequel il est assez expérimenté, puisqu’il l’a fait à la fois pour le West End et pour Broadway avec Dan Brown’s Le « Da Vinci Code et celui de Yann Martel La vie de Pi (dont ce dernier a remporté trois Tonys plus tôt cette année). La pièce serait déjà en développement, avec Levi Holloway, scribe de la pièce à suspense de 2019. Maison Griseembarqué pour rédiger l’adaptation.

Friend et Holloway pourraient avoir un défi avec leur projet d’amener cette franchise particulière au théâtre. Le Activité paranormale La franchise s’étend sur sept films, tous réalisés en étant présentés sous forme de séquences trouvées. Cela fait partie de ce qui a donné à la série sa longévité jusqu’à présent, et il sera intéressant de voir comment (ou si) la version ludique tente de faire fonctionner cela de quelque manière que ce soit. Certes, il est utile que l’original Activité paranormale Le film met en vedette un très petit casting d’environ cinq personnes, le tout dépendant des performances des deux protagonistes, Katie et Micah (joués respectivement par Katie Featherston et Micah Sloat dans le film).

Jusqu’à ce que le réel Activité paranormale play obtient une date de début, vous pouvez vous débrouiller avec les films, qui sont actuellement tous disponibles sur Paramount+. Il y a aussi le Dimension inconnue : l’histoire de l’activité paranormale documentaire disponible en streaming et YouTube.

