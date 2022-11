Pièce de monnaie romaine d’un empereur oublié confirmée comme authentique

Une nouvelle étude a confirmé l’authenticité d’une ancienne pièce de monnaie romaine longtemps considérée comme fausse mais qui, selon les chercheurs, représente désormais l’image d’un empereur oublié.

L’étude, publiée mercredi dans PLOS ONE, indique qu’une pièce d’or conservée dans la collection Hunterian de l’Université de Glasgow en Écosse est en fait authentique et comprend l’image de l’empereur romain Sponsian.

La pièce fait partie d’une poignée de pièces découvertes en Transylvanie, située dans l’actuelle Roumanie, en 1713.

Cependant, les pièces sont considérées comme des contrefaçons depuis le milieu du XIXe siècle “en raison de leurs caractéristiques de conception grossières et étranges et de leurs inscriptions confuses”, expliquent les chercheurs.

“L’analyse scientifique de ces pièces ultra-rares sauve l’empereur Sponsian de l’obscurité”, a déclaré Paul Pearson, professeur au département des sciences de la terre de l’University College de Londres, qui a dirigé l’étude, dans un communiqué de presse.

“Nos preuves suggèrent qu’il dirigeait Roman Dacia, un avant-poste isolé d’extraction d’or, à une époque où l’empire était en proie à des guerres civiles et où les régions frontalières étaient envahies par des envahisseurs pilleurs.”

Les chercheurs disent que la province romaine de Dacie, qui chevauchait la Roumanie moderne, était prisée pour ses mines d’or.

Des études archéologiques, disent-ils, ont révélé que la région était coupée du reste de l’Empire romain vers 260 CE (ère commune).

Sponsian était peut-être un officier de l’armée locale contraint d’assumer le commandement suprême pendant cette période de guerre civile pour protéger les militaires et les civils de Dacia avant que la province ne soit évacuée entre 271 et 275 CE, selon les chercheurs.

Ils ajoutent que Sponsian a peut-être autorisé la création de pièces produites localement, certaines avec son visage, pour soutenir l’économie isolée.

Pour l’étude, les chercheurs ont utilisé de puissants microscopes et de la lumière visible et ultraviolette pour étudier la surface des pièces. Ils ont également comparé la pièce de monnaie sponsienne avec d’autres pièces de monnaie romaines à The Hunterian.

Ils disent que les minéraux à la surface de la pièce ont montré qu’elle avait été enfouie dans le sol pendant une longue période et a ensuite été exposée à l’air. La pièce présentait également des signes d’usure, suggérant qu’elle était en circulation active.

“Ce fut un projet vraiment passionnant pour The Hunterian et nous sommes ravis que nos découvertes aient inspiré une recherche collaborative avec des collègues de musées en Roumanie”, a déclaré Jesper Ericsson, conservateur de la numismatique ou de l’étude de la monnaie chez The Hunterian.

“Nous espérons non seulement que cela encouragera un débat plus approfondi sur Sponsian en tant que personnage historique, mais aussi l’enquête sur les pièces de monnaie le concernant détenues dans d’autres musées à travers l’Europe.”