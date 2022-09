Pièce de campagne politique biaisée – Shaw Local

Au cours du week-end, j’ai reçu par la poste ce que l’on ne peut qualifier que de “courrier indésirable” mal déguisé en journal. C’était évidemment un morceau de campagne politique biaisé avec des opinions fortes et principalement non fondées au mieux et des demi-vérités avec des connotations raciales au pire. Les auteurs de cette propagande biaisée n’ont même pas eu le courage de s’identifier eux-mêmes ou leur organisation.

Je me rends compte que pendant la saison politique, il peut y avoir des points de vue forts et opposés, mais cela va bien au-delà de ce qui est devenu l’offensant attendu. La faible tentative de faire passer cela pour des informations ou du journalisme a échoué et devrait être dénoncée par les médias d’information légitimes.

David Secrest

Lac de cristal