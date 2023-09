Pie Sci ouvre un deuxième emplacement à Oak Park | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir Lee DeVito Le futur emplacement de Pie Sci au 8140 W. Nine Mile Rd., Oak Park.

Pie Sci, le restaurant de pizza de Détroit, prévoit d’amener son laboratoire de sciences culinaires à Oak Park d’ici la fin de l’année.

Mercredi, la pizzeria a annoncé son intention d’ouvrir un deuxième emplacement au 8140 W. Nine Mile Rd.

« Alors… vous l’avez peut-être entendu, à la fin de cette année, nous attendons un nouvel ajout à la famille Pie-Sci ! » un post sur la boutique Lectures de pages Instagram. « Pie-Sci 2, alias Pie-Sci North, alias Pie-Sci Oak Park arrivera plus tard cette année. »

Pie Sci a le don de mettre sur une pizza des choses qui n’ont pas vraiment de sens mais qui finissent par être une fête des saveurs dans votre bouche – du bon genre. (L’année dernière, ils ont préparé une pizza « Metro Thymes : Cabbage Love » garnie de carottes râpées et d’un filet de soupe aux choux.) De plus, ils font des pizzas végétaliennes qui ne sont vraiment pas nulles.

Le fondateur de Pie Sci, Jeremy Damaske, raconte Horaires du métro le nouvel emplacement sera uniquement à emporter et proposera le même menu et les mêmes promotions hebdomadaires que l’avant-poste de Détroit. Il dit également que l’objectif est d’avoir à terme trois sites Pie Sci, mais que la troisième place n’a pas encore été obtenue.

L’objectif est d’ouvrir le deuxième Pie Sci d’ici Thanksgiving, mais Damaske pense que ce sera en hiver, en fonction de la durée des travaux.

Il dit qu’il envisageait le deuxième emplacement comme un endroit «peuplé, mais pas encore trop développé».

« Comme au lieu de Ferndale, Oak Park », dit-il. « Vous descendez Nine Mile et c’est rempli d’entreprises et de trucs vraiment cool, puis vous arrivez à Oak Park et cela devient en quelque sorte comme une zone morte. C’est donc exactement ce à quoi je pensais pour le numéro deux, et les propriétaires vivent à Oak Park, donc lorsqu’ils ont eu l’opportunité d’acheter ces bâtiments, ils ont sauté dessus assez rapidement.

L’emplacement de Nine Mile Road est situé non loin du centre-ville de Ferndale, dans une rangée de magasins qui comprend la vitrine de la société de streetwear locale The Wealthy Brand.

Damaske était le propriétaire initial de Pie Sci, mais a vendu l’entreprise à ses propriétaires Jim et Jamie Geary il y a un an. Il continue cependant de travailler pour le magasin, notamment en proposant des idées pour certaines de ses pizzas décalées, en gérant les réseaux sociaux de Pie Sci et en aidant à ouvrir le nouvel emplacement.

« J’ai vendu le restaurant parce que la pandémie m’épuisait », dit-il. « J’ai deux enfants. C’était comme si je ne voulais pas vraiment avoir 45 ans et mourir d’une crise cardiaque en me stressant, alors j’allais le vendre et mon propriétaire m’a dit de ne pas faire ça. C’est lui qui m’a initialement permis de démarrer comme pop-up au Woodbridge Pub. [next door], donc c’était vraiment le garder dans la famille de cette façon. Il m’a aussi donné l’opportunité de continuer à travailler pour lui, car j’ai besoin de travailler.

L’Oak Park Pie Sci fait partie de deux bâtiments acquis par les Geary qui faisaient partie d’un ancien magasin de pneus. Le bâtiment dans lequel se trouve Pie Sci aura la pizzeria d’un côté et une boulangerie et un espace de vente au détail séparés de l’autre. Un nouveau bar appelé Salle Hansen ouvre ses portes dans le deuxième bâtiment, de l’autre côté de la rue, au 8210 W. Nine Mile Rd.

« Au début, ce sera plutôt une émanation de Pie Sci, qui sera toujours l’endroit où vous voudrez aller si vous voulez dîner sur place ou manger des pizzas pour le brunch », dit-il.

Le premier emplacement de Pie Sci a ouvert ses portes en 2016 dans le quartier de Woodbridge, au 5163 Trumbull St., à Détroit. Damaske dit que Wyandotte et Ypsilanti ont été proposés comme emplacements possibles pour un troisième Pie Sci, mais ce ne sont que des paroles pour l’instant.

Même si nous avons toujours considéré Pie Sci comme une pizzeria stoner, Damaske dit que ce n’était pas son intention.

«C’est plutôt une éthique DIY et du punk. Il y a un peu de courage, mais c’est aussi très invitant et convivial, et aussi axé sur la famille », dit-il. « Il y a évidemment tout Bob’s Burgers référence, vous savez, avec les noms loufoques et les éléments de menu de saison. Cela venait à l’origine du Woodbridge Pub où nous avons commencé à apparaître parce qu’ils changeaient toujours leur menu, donc nous avions toujours des choses différentes avec lesquelles travailler pour essayer différentes choses sur la pizza.

