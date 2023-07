Pie and Ice Cream Social au profit des élèves de première année – Shaw Local

MT. MORRIS – La Fondation de la bibliothèque communautaire de Mt. Morris organise une soirée tarte et crème glacée de 19 h à 21 h le mercredi 12 juillet sur le campus de Mt. Morris, pendant le concert du Kable Band.

Tous les dons iront au programme 9x9x9, le programme le plus réussi de la Fondation.

Pour seulement 9 $ par enfant, un élève de première année recevra un livre par mois pendant neuf mois, soit neuf livres pendant l’année scolaire. L’automne 2023 commencera la quatrième année où la Fondation de la bibliothèque communautaire de Mt. Morris a parrainé le programme 9x9x9. Nous recherchons suffisamment de fonds pour garantir que chaque élève de première année du district scolaire de l’Oregon reçoive neuf livres cette année.

La Fondation de la bibliothèque communautaire de Mt. Morris est une organisation à but non lucratif 501(c)(3) qui soutient la bibliothèque communautaire de Mt. Morris par le biais d’un financement, en égalant chaque cadeau commémoratif donné à la bibliothèque et en soutenant les services et programmes de la bibliothèque.

La Fondation distribue également des livres aux enfants qui rendent visite au Père Noël lors de l’événement Mt Morris Christmas on the Square. Les dons sont les bienvenus, et n’importe qui peut devenir membre annuel de la Fondation pour 25 $/an. ou achetez un abonnement à vie pour 100 $.

Ces fonds sont investis et utilisés pour soutenir la bibliothèque. Plus d’informations sont disponibles à la bibliothèque communautaire de Mt. Morris, la page MMCLF à www.mtmorris-il.orgou en envoyant un message à la bibliothèque sur les réseaux sociaux.