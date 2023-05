Seriez-vous partant pour un PICTIONNAIRE défi?

Nous avons un extrait exclusif de l’épisode d’aujourd’hui de PICTIONNAIRE animé par Jerry O’Connell, qui met en vedette Loni Love et Colton Dunn en tant que capitaines d’équipe. Dans le clip ci-dessous, l’équipe de Colton compte sur lui pour les mettre en avant dans le jeu, tandis que l’équipe de Loni l’encourage à geler sous la pression.

Regardez pour voir ce qui se passe :

Ouf, ils ont vraiment pris celui-là au fil. Que pensez-vous que vous auriez fait différemment de Colton pour remporter une victoire en moins de temps ? Avez-vous deviné la réponse correctement avant son équipe?

PRÊT. ENSEMBLE. ESQUISSER! Le jeu de société préféré des États-Unis, PICTIONARY, est de retour et plus grand que jamais ! Chaque épisode, notre animateur, l’acteur Jerry O’Connell est rejoint par deux célébrités qui essaieront de dessiner et de deviner leurs équipes jusqu’au tour final pour avoir une chance de gagner de gros prix en argent et des vacances incroyables ! La meilleure partie de Pictionary, le jeu télévisé, c’est que TOUT LE MONDE sait déjà comment jouer au jeu de société familial emblématique et classique ! Vous n’avez pas besoin d’être un dessinateur incroyable… vous n’avez qu’à GAGNER !

Cet épisode est diffusé aujourd’hui, mercredi 17 mai. Pictionnaire diffusé en semaine, Vérifiez vos listes locales.