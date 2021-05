Pico, l’adorable chaton aveugle est le félin préféré d’Internet, grâce à ses yeux incroyablement énormes

Alors que la plupart des gens sont enthousiastes à l’idée d’adopter un ami à quatre pattes, peu osent faire tout leur possible pour héberger des chats et des chiens handicapés. Étant donné que les animaux aveugles nécessitent un peu plus d’attention, la plupart des gens évitent de leur donner la possibilité de devenir membre de leur famille. Mais un adorable petit chat du Canada a eu la chance d’avoir trouvé des propriétaires attentionnés. Ce chat des forêts norvégiennes, qui vivait auparavant comme un errant, a été heurté par une voiture et a dû passer du temps dans la clinique vétérinaire. Lorsqu’il a été heurté par la voiture, Pico est entré dans le coma pendant trois jours, mais a ensuite fait une guérison miraculeuse.

Mais il est vite adopté par Marie-Josée Brisson et sa fille Monica, 17 ans, qui l’ont vu chez le vétérinaire. Marie, qui a la cinquantaine, est allée rendre visite au chat à la clinique vétérinaire. Selon les propriétaires, ils avaient désespérément besoin d’un félin et lorsqu’ils ont vu Pico pour la première fois, ils sont tombés amoureux. Ils ont immédiatement décidé de donner au chat le à la maison ça méritait.

Mais quelques années plus tard, Pico a été atteint de glaucome dans les deux yeux et cela lui a volé sa vue et lui a laissé de grands yeux exorbités d’apparence inhabituelle.

En regardant la photo de Pico, il est immédiatement clair qu’il s’agit d’un chat différent. Ce qui rend le chat unique, c’est le fait qu’en dépit d’être aveugle, Pico a yeux anormalement énormes. Auparavant, l’enfant de neuf ans avait les yeux verts, mais le nerf optique a été endommagé dans l’accident qui a entraîné la cécité. Cela a laissé le chat avec de grands yeux exorbités d’apparence inhabituelle. Maintenant, les yeux sont la caractéristique la plus frappante de la personnalité de Pico.

Le minou suit Monica dans la maison et à l’extérieur afin de se frayer un chemin. Marie admet que l’animal se heurte parfois aux meubles.

Les yeux uniques de Pico lui ont, quant à eux, fait une sensation virale. Il a également son propre compte TikTok et ses plus de 98 000 followers là-bas. Il semble certainement profiter de toute l’attention qu’il suscite sur les réseaux sociaux.

