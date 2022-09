Pico 4 pourrait être le premier de nombreux concurrents de Meta Quest VR

En ce qui concerne les casques VR autonomes, le Méta Quête 2 est dans une classe à part depuis un certain temps. Cela pourrait changer, cependant, si le nouveau casque Pico 4 VR, qui arrivera sur les marchés européens et asiatiques plus tard cette année, est un indicateur de ce qui est à venir. Le Pico 4 opte pour un type d’expérience VR autonome similaire à celui du Quest 2, avec un prix similaire. Mais alors que Meta a ses propres collines à gravir si elle veut la confiance du public, la société mère de TikTok, ByteDance, n’est pas vraiment mieux lotie.

Le Pico 4 ressemble à un meilleur produit sur papier que le Quest 2 en ce qui concerne la conception matérielle. Le casque autonome utilise un similaire Puce Qualcomm Snapdragon XR2 pour alimenter ses jeux et applications comme le Quest 2 et est également livré avec 128 Go ou 256 Go de stockage, l’affichage et les contrôleurs sonnent comme une mise à niveau.

Le prix est compétitif

Le Pico 4 est proposé au prix de 429 euros pour le modèle 128 Go et 499 euros pour la version 256 Go. Il ne sera pas disponible aux États-Unis, mais le prix de départ se convertit en environ 425 $, 375 £ ou 640 AU $. Cela sape le Meta Quest 2, qui commence à 400 $ (ou 450 euros) pour les mêmes options de stockage. Le casque, qui est disponible à partir du 18 octobre, arrive dans 13 pays européens et au Japon et en Corée dans un premier temps. ByteDance n’a pas l’intention de sortir le Pico 4 aux États-Unis à l’avenir, optant plutôt pour une version professionnelle de niveau professionnel avec suivi des yeux qui arrivera l’année prochaine.

L’affichage ressemble à une mise à niveau par rapport à Quest 2

Le Pico 4 utilise un système “optique de crêpe” plus mince qui affine la partie lunettes du casque, une fonctionnalité que Meta va prochainement Cambria casque VR de niveau professionnel devrait adopter. Les fonctionnalités du Pico 4, meilleures que Quest 2, incluent un champ de vision de 105 degrés, une résolution de 2 160 x 2 160 pixels par écran LCD et un moyen motorisé à plusieurs niveaux pour régler la distance des yeux (IPD ou distance interpupillaire) avec une plus grande portée. Il existe également une caméra passthrough couleur qui vous permet de voir le monde extérieur tout en portant le casque, contrairement à la caméra passthrough noir et blanc du Quest 2.

pic



Les contrôleurs promettent une haptique supplémentaire

Les contrôleurs, qui ressemblent à ceux de Meta Quest 2, promettent une meilleure haptique vibrante. Je ne les ai pas essayés, mais la gamme d’effets de vibration pourrait être beaucoup plus évoluée que le Quest 2. (Qu’ils se comparent avec l’excellent Haptique PlayStation VR 2 ça reste à voir.)

Extras de bande de fitness, dongles sans fil pour jouer sur PC

Le Pico 4 a quelques avantages supplémentaires : un ensemble de bandes de suivi de la condition physique avec des capteurs de mouvement à trois degrés sont conçus pour se combiner avec des applications et des jeux de fitness, en suivant les mains ou les pieds d’une manière qui ressemble à celle de HTC. Traqueurs Vive. On ne sait pas combien d’applications et de jeux utiliseront ces trackers, qui sont attendus en 2023 avec un dongle sans fil pour offrir des jeux sans fil dédiés sur PC via SteamVR.

Le système d’exploitation Pico VR possède sa propre application de suivi de la condition physique similaire à celle Méta a, et certaines applications de fitness déjà sur la plate-forme. L’idée de groupes de suivi corporel supplémentaires semble intéressante, cependant, et c’est quelque chose que Meta n’a étonnamment pas encore adopté.

Le magasin Pico : des jeux et des applications de fitness familiers, mais est-ce suffisant ?

Le Pico 4, tout comme le Quest 2, possède son propre magasin d’applications propriétaire, bien qu’il puisse également être utilisé avec un PC pour jouer à des jeux SteamVR. Les jeux et applications de fitness disponibles sur Pico incluent certains des plus grands succès de Quest 2, notamment Déméo, The Walking Dead : Saints & Sinners et Les Mills BodyCombat. Cependant, Meta a acquis un certain nombre de studios derrière les jeux les plus populaires de Quest 2, donc Beat Saber et d’autres ne sont pas disponibles.

Le monde social basé sur les avatars promis par Pico, appelé Pico World, n’arrivera pas avant l’année prochaine, mais il est difficile de dire comment ce sera mieux que ce que Meta a promis avec Horizon. L’application métaverse populaire de type Roblox Salle d’enregistrement sera cependant porté sur le Pico 4.

Est-ce le début d’autres casques VR à venir ?

Pico est un partenaire de puce avec Qualcomm depuis des années, mais le prix et la conception du Pico 4 semblent suggérer que ce que Meta a fait avec le Quest 2 pourrait être reproduit. 2023 verra-t-il arriver plus de casques VR pour concurrencer le Quest 2 ? À l’heure actuelle, le Pico 4 est le concurrent autonome le plus proche. Mais peut-être, juste peut-être, cela pourrait aussi être un signe du début de plus.