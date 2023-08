PicnicHealth s’associe à AstraZeneca pour faire progresser les ensembles de données sur le cancer

Entreprise de technologie de la santé PicnicHealth a annoncé qu’il se dirigeait vers le domaine de l’oncologie et s’associait à AstraZeneca pour créer un registre afin de générer des données réelles sur le cancer du sein.

La société affirme qu’elle travaillera avec les personnes atteintes de cancer pour collecter et structurer les données de leurs dossiers médicaux afin de faire progresser la recherche en oncologie à l’aide d’ensembles de données solides.

De plus, la société californienne a annoncé un partenariat pluriannuel avec le géant biopharmaceutique AstraZeneca pour créer un registre permettant de générer des données longitudinales du monde réel à partir de patients américains consentants diagnostiqués avec un cancer du sein de stade 1 à 3.

Le registre, auquel les patients peuvent actuellement s’inscrire, organisera leurs dossiers médicaux dans un portail centralisé et permettra aux patients de contribuer leurs données anonymisées à la recherche sur le cancer du sein.

« Nous sommes les mieux adaptés aux partenaires qui souhaitent tirer parti de notre expérience de travail direct avec les patients pour développer des ensembles de données plus riches et plus complets qui offrent une fenêtre sur l’expérience des patients chez les patients ayant reçu un diagnostic précoce de cancer. Étant donné que ces patients sont souvent susceptibles de survivre à leur cancers ou vivent avec le cancer pendant une période prolongée, travailler avec ces patients pour développer des ensembles de données joue sur notre force dans l’engagement des patients et notre capacité à synthétiser les dossiers des patients sur tous les sites de soins ainsi que les résultats signalés par les patients », a déclaré le Dr Dan Drozd, chef médecin de PicnicHealth, a déclaré MobiHealthActualités dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

En avril, PicnicHealth a annoncé un partenariat avec le géant pharmaceutique Roche et sa filiale Genentech vont accélérer la recherche sur les maladies neurologiques grâce à des investissements dans des données du monde réel. Roche prévoyait d’exploiter les ensembles de données de PicnicHealth pour la maladie d’Alzheimer, les démences liées à la maladie d’Alzheimer et la myasthénie grave, une maladie auto-immune chronique entraînant une faiblesse des muscles squelettiques.

Le même mois, il a annoncé qu’il s’associerait avec la société mondiale à but non lucratif CureDuchenne, qui se concentre sur la recherche d’un remède contre la dystrophie musculaire de Duchenne. La paire renforcerait la génération de preuves du monde réel pour la plateforme CureDuchenne Link.

L’année dernière, PicnicHealth a marqué 60 millions de dollars en financement de série Cdeux ans après avoir obtenu 35 millions de dollars en financement par actions.

La société de données a également annoncé un partenariat avec la société biopharmaceutique mondiale Bristol Myers Squibb pour fusionner des ensembles de données afin de mieux comprendre les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive.

En 2021, PicnicHealth et Komodo Health a formé un partenariat pour utiliser conjointement leurs produits afin de créer un pool de données de patients du monde réel en utilisant des données anonymisées provenant de payeurs, de fournisseurs, de laboratoires et de dossiers de santé électroniques et de fournir ces données aux communautés biopharmaceutiques et universitaires.