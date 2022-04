Pickleball se traduit en grosses affaires avec des tournois, des investissements

Il y a environ huit ans, lorsque les frères Rob Barnes, alors âgé de 19 ans, et Mike Barnes, alors âgé de 21 ans, ont fondé un fabricant de raquettes de pickleball, ils ont rencontré beaucoup de regards sceptiques.

« Nous avons mentionné le mot » pickleball « – les gens disaient: » Qu’est-ce que c’est? Personne ne connaissait ce sport à l’époque, mais maintenant, lorsque nous parlons de pickleball, presque tout le monde en a entendu parler et veut l’essayer », a déclaré Mike Barnes..

Le nom du sport, fantaisiste et quelconque, peut évoquer l’image d’un jeu lent joué par des retraités en Floride. Mais le sport de pagaie – un croisement entre le tennis, le badminton et le tennis de table – est maintenant le sport américain qui connaît la croissance la plus rapide et suscite un intérêt et des investissements financiers majeurs.

« C’est vraiment tellement facile à apprendre », a déclaré Rob Barnes. « Avec le pickleball, vous pouvez sortir avec vos grands-parents, vos parents, être à différents niveaux et vraiment profiter du jeu. Nous pensons donc que cela contribue à cette croissance massive et à cette dépendance que les gens ont avec ce sport. »

Aujourd’hui, les deux frères de l’Idaho sont co-PDG du fabricant de pagaies Selkirk, l’un des principaux fabricants d’équipements de ce nouveau sport. Ils ont récemment signé un accord avec le détaillant à grande surface Costco pour vendre leur équipement à travers le pays.

« C’est vraiment excitant de les voir investir dans le sport », a déclaré Rob Barnes.

Pickleball comptait 4,8 millions de joueurs l’an dernier aux États-Unis, un taux de croissance de la participation de 39,3% depuis 2019, selon la Sports & Fitness Industry Association. Rapport de participation Topline 2022. Et de 2020 à 2021, la croissance a été la plus rapide chez les jeunes joueurs ; la participation des 6 à 17 ans et des 18 à 24 ans a bondi de 21 % chacune.

Le nouvel engouement est difficile à manquer. Les courts de tennis de tout le pays sont en train d’être convertis en terrains de pickleball. Le son « pop » que fait un pickleball lorsqu’il frappe une raquette est diviser les villes et rendre les non-joueurs fous. Les principaux réseaux de diffusion comme CBS, Fox Sports et Tennis Channel diffusent désormais des matchs de pickleball. Les détaillants aiment Dessinateurs recrutent également des athlètes de pickleball pour représenter leurs marques.

Financièrement, le pickleball professionnel s’est étendu à travers le pays et attire de grands noms. Copropriétaire des Milwaukee Bucks Marc Lasry et entrepreneur Gary Vaynerchuk ont tous deux fait des investissements dans la Major League Pickleball. Le capital-investissement achète également: propriétaire des Hurricanes de la Caroline et investisseur en capital-investissement Tom Dundon a récemment acheté la Pro Pickleball Association et Pickleball Central.

Parlant de son investissement dans le sport en 2021, Lasry dit Sports Business Journal: « Je pense que tu vas être choqué [by] où il sera dans cinq ans. »

Et puis il y a les joueurs – d’anciens athlètes d’autres sports comme le joueur de tennis André Agassides milliardaires comme Melinda Gates et des célébrités comme Ellen DegeneresLeonardo DiCaprio et les Les Kardashian tous se disent joueurs de pickleball.

Pour beaucoup, jouer au pickleball pendant la pandémie offrait un moyen de prendre l’air et de rencontrer des gens dans une nouvelle communauté à une époque où cela était difficile à faire. Le sport attire des personnes de tous âges et de tous horizons sportifs. (En fait, le club champion où je joue est un joueur de 75 ans qui me rappelle quotidiennement tout le travail qu’il me reste à faire).

Selon les statistiques fournies par SFIA et USA Pickleball, environ 60% des participants au pickleball sont des hommes, mais les joueuses arrivent au sport à un rythme plus rapide. L’âge moyen des joueurs continue de baisser, passant de 41 ans en 2020 à 38,1 ans l’an dernier.