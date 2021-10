Pickett et Pitt continuent de rouler, explosent Georgia Tech 52-21

ATLANTA : Kenny Pickett a récolté 389 verges et quatre touchés samedi, et Pittsburgh a dominé Georgia Tech 52-21.

Pitt (4-1, 1-0 ACC) a intercepté les deux premières passes du quart-arrière de Georgia Tech Jeff Sims, tandis que le secondeur John Petrishen a retourné les 33 verges pour un touché pour aider les Panthers à prendre une avance de 42-14 à la mi-temps.

Tech (2-3, 1-2) a déplacé le ballon efficacement sur quelques coups en première mi-temps, mais n’a réussi à convertir aucun de ses cinq essais de troisième essai et a raté les deux quatrièmes essais au cours de cette période.

Pickett a été méthodique en complétant 23 des 36 passes. Au cours de la saison, il a réussi 19 touchés avec une seule interception, ce qui n’a pas été fait par Georgia Tech. Pitt a marqué au moins 41 points dans chacun de ses cinq matchs, la première séquence de ce type dans l’histoire du programme. Les Panthers marquent en moyenne 52,4 points par match.

Pickett a quitté le match avec cinq minutes à jouer et les Panthers ont épuisé le temps.

Sims est revenu à un rôle de départ samedi et a eu un certain succès en complétant 23 des 32 passes pour 342 verges et deux scores. Les Jackets ont cependant peu rassemblé sur le terrain et le rusher de tête Jahmyr Gibbs a porté 10 fois pour moins 10 verges. Tech s’est précipité pour seulement 73 verges.

Onze joueurs de Pitt ont capté au moins une passe et le receveur Jordan Addison (six réceptions, 117 verges, un touché) et Taysir Mack (cinq réceptions, 121 verges, un touché) ont connu de grands jours.

L’EMPORTER

Pittsburgh: Les Panthers ont resserré leur jeu en appelant au dernier quart-temps et ont tout de même réussi à totaliser 580 verges avec l’aide de 181 verges au sol.

Georgia Tech : Les Jackets ne ressemblaient guère à l’équipe qui a bouleversé la Caroline du Nord une semaine plus tôt dans un match avec huit sacs. Ils en avaient un contre Pitt.

SUIVANT

Pittsburgh : Les Panthers seront inactifs la semaine prochaine avant de jouer à Virginia Tech le 16 octobre.

Georgia Tech : Les Yellow Jackets jouent à Duke samedi prochain.

