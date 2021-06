Picasso volé retrouvé à Athènes après neuf ans de disparition

Tout d’abord, tout au long de la nuit, les voleurs ont déclenché les alarmes du musée jusqu’à ce que les gardes désactivent le système. Puis, à 4h30 du matin, ils sont entrés dans la galerie par une porte de balcon non verrouillée et ont rapidement retiré les peintures de leurs cadres. Ils ont déclenché une alarme et étaient à peine en train de s’éclipser lorsque les gardes sont arrivés. Dans une course-poursuite, ils larguent « Paysage avec une ferme » de Mondrian, mais s’enfuient avec les deux peintures à l’huile et un dessin du XVIe siècle.