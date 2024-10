Picasso original trouvé dans le sous-sol : experts

Un tableau découvert par un brocanteur dans le sous-sol d’une villa italienne il y a soixante ans est en réalité l’œuvre de Pablo Picasso et pourrait se vendre des millions, selon les experts.

Luigi Lo Rosso passait ses journées à parcourir les maisons abandonnées et les décharges à la recherche de trésors à vendre dans le prêteur sur gages familial à Pompéi, en Italie.

En 1962, il trouve une toile enroulée représentant une peinture asymétrique représentant une femme dans le sous-sol d’une villa sur l’île voisine de Capri.

Le tableau est désormais considéré comme une image déformée de la photographe et poète française Dora Maar, qui était l’amante de Picasso, selon Luca Gentile Canal Marcante, expert en art et président honoraire de la Fondation Arcadia, une organisation à but non lucratif de restauration d’œuvres d’art basée en Suisse.

La peinture à l’huile sur toile présente le style asymétrique de Picasso représentant une femme vêtue d’une robe bleue avec du rouge à lèvres rouge.

À seulement 24 ans, Lo Rosso n’a pas compris que la signature dans le coin supérieur gauche de l’œuvre d’art qui disait simplement « Picasso » signifiait quoi que ce soit, a déclaré mardi son fils Andrea Lo Rosso à CNN.

L’aîné Lo Rosso, décédé en 2021, l’a mis dans un cadre bon marché et l’a offert à sa femme – au grand dam de celle-ci, a déclaré son fils.

Elle ne pensait pas que c’était assez joli pour être vendu, alors il est resté dans la maison familiale pendant environ 50 ans et plus tard dans un restaurant qu’ils possédaient.

« Quand maman l’a accroché au mur pour décorer la maison, en le renommant ‘le gribouillage’ en raison de l’étrangeté du visage de femme représenté, je n’étais même pas encore né », a déclaré Andrea Lo Rosso.

« D’après les histoires de papa, je sais qu’il y a eu deux toiles récupérées dans la décharge de Capri. Cependant, un seul était signé par Picasso. Tous deux étaient recouverts de terre et de chaux et ma mère les étalait et les lavait avec un détergent, comme s’il s’agissait de tapis.

Dans les années 1980, alors qu’Andrea Lo Rosso était à l’école primaire, il a vu le « Buste de femme Dora Maar » de Picasso dans un manuel d’histoire de l’art et a appris que le peintre espagnol avait passé du temps à Capri dans les années 1950.

Il a ensuite dit à ses parents que le tableau pourrait bien avoir de la valeur.

La peinture asymétrique représentant une femme a été retrouvée dans le sous-sol d’une villa de Capri. (Andrea LoRosso via CNN Newsource)



Ainsi commença un voyage de plusieurs décennies pour authentifier la signature sur l’œuvre d’art.

La famille a déclaré avoir contacté des historiens de l’art, dont beaucoup leur ont dit qu’il ne s’agissait pas d’un original, mais ont proposé de le leur retirer.

Suspects, ils l’ont enregistré auprès de la police du patrimoine italienne, qui a d’abord pensé qu’il pourrait avoir été volé, mais, comme il n’était pas authentifié à l’époque, a permis à la famille de le conserver.

L’œuvre est enfermée dans un coffre-fort à Milan depuis 2019. Enfin, le mois dernier, Cinzia Altieri, graphologue au tribunal du patrimoine de Milan, a pu certifier l’authenticité de la signature de Picasso.

Altieri a travaillé sur le tableau pendant des mois, le comparant avec d’autres œuvres de Picasso et effectuant des tests médico-légaux pour s’assurer qu’il était signé à peu près au même moment où il était peint.

« Il ne fait aucun doute que la signature est la sienne », a-t-elle déclaré lundi dans une déclaration aux médias italiens locaux. « Il n’y avait aucune preuve démontrant son caractère apocryphe. »

L’expert en art Marcante, qui a travaillé avec la famille Lo Russo, a déclaré à CNN qu’il était convaincu que le tableau était authentique.

Le tableau des Lo Rossos devrait valoir environ 6 millions d’euros (6,6 millions de dollars), selon les estimations d’Altieri et Marcante, basées sur le marché de l’art actuel.

S’il est certifié par la Fondation Picasso à Paris, il prend encore plus de valeur.

« Je suis content mais attendons de porter un toast, il reste encore une étape à franchir avant de considérer cette incroyable histoire comme terminée », a déclaré Andrea Lo Rosso.

« Je continue à travailler comme je le fais chaque jour dans l’espoir que même à Paris, ils seront convaincus de l’authenticité du tableau. »

CNN a contacté la Fondation Picasso pour commentaires.

Lo Rosso et ses frères et sœurs affirment que lorsqu’il sera enfin reconnu par la Fondation Picasso, ce qui pourrait plus que doubler sa valeur, ils le vendront aux enchères en l’honneur de leur père, qui souhaitait que le tableau soit certifié et vendu.