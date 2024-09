« Pic of the Day » : un mois en images. PhotoVogue : la collection d’août 2024

Le « Pic of the Day » de PhotoVogue est une célébration du pouvoir de la photographie pour capturer des moments de beauté, d’émotion brute et de connexion humaine. Chaque jour, nous présentons une nouvelle image d’un photographe talentueux, sélectionnée par notre équipe d’experts.

Notre ‘Pic of the Day présente le travail de photographes émergents et confirmés du monde entier. Nous sommes s’engage à mettre en valeur des voix et des perspectives diverseset nous croyons que la photographie est un outil puissant pour raconter des histoires.

En soumettant votre travail à PhotoVogue, vous avez la possibilité d’être présenté sur notre plateforme et d’être exposé à un public mondial. En plus de « Pic of the Day », vous pouvez également être sélectionné comme « Le meilleur de PhotoVogue » et soyez présenté sur notre plateforme. Nous sommes toujours à la recherche d’images nouvelles et passionnantesalors n’hésitez pas à soumettre votre travail dès aujourd’hui.

À en savoir plus sur la façon de soumettre votre travailvisitez notre site Web et suivez-nous sur Instagram.

Août 2024 « Photos du jour »

