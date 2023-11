Pic inhabituel de la maladie du légionnaire dans 2 comtés du New Jersey

Plus de 40 personnes sont tombées malades de la maladie du légionnaire entre août et octobre dans deux comtés du New Jersey.

Les responsables de la santé de l’État enquêtent sur l’augmentation inhabituelle du nombre de cas dans lesquels 21 personnes dans le comté de Middlesex et 20 personnes dans le comté d’Union ont été testées positives à la légionelle – la bactérie responsable de la maladie du légionnaire – entre le 3 août et le 24 octobre, selon le New Jersey. Département de santé.

Aucun décès n’a été signalé, mais l’agence exhorte les personnes qui développent des symptômes – similaires à ceux de la grippe et du COVID-19 – à se faire examiner par un professionnel de la santé.

Ce pic est remarquable car ces comtés ne verraient normalement que six à huit cas confirmés chaque année sur une période similaire, selon le ministère de la Santé.

La maladie du légionnaire est une forme de pneumonie et provoque des symptômes tels que fièvre, frissons, toux, essoufflement, douleurs thoraciques, douleurs musculaires et maux de tête. Les symptômes se développent généralement dans les 14 jours et peuvent être traités avec des antibiotiques. Cependant, les personnes en bonne santé développent rarement la maladie, a noté le département de la santé de l’État. Les personnes de plus de 50 ans (en particulier les fumeurs) et celles souffrant de maladies sous-jacentes (comme un système immunitaire affaibli) courent un risque plus élevé.

Entre 250 et 375 cas de maladie du légionnaire sont signalés chaque année dans l’État, et la bactérie se trouve souvent dans la plomberie, les tours de refroidissement et les spas. La maladie n’est pas transmissible d’une personne à l’autre.

L’épidémie la plus récente dans le New Jersey s’est produite en août et a impliqué neuf résidents des comtés de Passaic et Bergen, où un cluster de cas a également été détecté l’hiver dernier, » avait alors déclaré le commissaire par intérim à la santé, Kaitlan Baston.

Les cas signalés dans les comtés de Bergen et Passaic en novembre et décembre 2022 n’étaient pas liés à une cause unique, a indiqué le ministère de la Santé.

En mars, le ministère de la Santé a également signalé sept cas de légionnaires à Trenton, Ewing et dans certaines parties de Lawrence et Hopewell Township, dans le comté de Mercer. Deux personnes sont mortes.

Le département de la santé de l’État a déclaré que les unités de climatisation trouvées dans les maisons (centrales ou intégrées aux fenêtres) « n’utilisent pas d’eau pour refroidir et ne présentent pas de risque de croissance de légionelles ». Les systèmes de tours de refroidissement se trouvent généralement dans les bâtiments publics, les bureaux, les espaces commerciaux, les universités, les hôpitaux, les centres communautaires et les sites industriels, a indiqué l’agence. Il a ajouté que les propriétaires et les exploitants de ces systèmes devraient revoir leurs plans de maintenance et « travailler avec leurs consultants en traitement de l’eau pour tester leurs systèmes de tour de refroidissement pour la bactérie Legionella ».

Étant donné que la maladie peut ressembler à la COVID-19 ou à la grippe, un test de laboratoire est nécessaire pour confirmer les cas. Mais même dans ce cas, il peut être difficile d’identifier la source de l’infection.

“Un diagnostic précoce est essentiel pour traiter efficacement la maladie du légionnaire”, a déclaré Baston dans le communiqué. “Bien que le risque de contracter la maladie du légionnaire si vous vivez ou avez récemment visité les comtés de Middlesex ou d’Union reste faible, les personnes qui développent des symptômes respiratoires de type pneumonie doivent consulter immédiatement leur fournisseur de soins de santé pour être évaluées.”

Le département de la santé de l’État a déclaré que les personnes qui ont visité ces deux comtés et qui ont ensuite développé des symptômes devraient consulter un médecin.

Pour plus d’informations, visitez NJ.gov/health ou CDC.gov/legionella.

Notre journalisme a besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner dès aujourd’hui à NJ.com.

Spencer Kent peut être contacté au [email protected].