Alors que des millions de personnes regardaient les dernières étapes de la cérémonie d’ouverture depuis le stade olympique au Japon, le single de Lennon et Yoko Ono de 1971, dont sa femme a déclaré qu’il s’agissait de renoncer aux « mécanismes de contrôle qui divisent les frontières, le nationalisme, la guerre, les constructions religieuses ou la propriété « , a reçu une nouvelle interprétation sur la plus grande des scènes.

Les militants et chanteurs Keith Urban et John Legend – dont chacun aurait une fortune nette d’environ 75 millions de dollars – étaient parmi ceux qui ont récité de manière mélodramatique les paroles des anciens Beatles dans une prétendue démonstration de solidarité.

La chanson, comme certains l’ont souligné, n’avait guère de sens dans le contexte d’un stade qui venait d’être rempli d’athlètes des 206 nations participant aux Jeux.

De nombreux chanteurs, dont John Legend et Keith Urban, ont interprété « Imagine » lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. #TeamAustraliepic.twitter.com/EtyjtykUEK – JOE (@Joeontheloose) 23 juillet 2021

« Imaginez qu’il n’y a pas de pays » ne ferait pas vraiment une compétition sportive internationale, n’est-ce pas ? #Cérémonie d’ouverture – Sarah (@CQEdinburgh) 23 juillet 2021

« « Imaginez qu’il n’y a pas de pays » ne ferait pas vraiment l’objet d’une compétition sportive internationale, n’est-ce pas ? » a demandé l’un d’eux, en faisant référence aux paroles de Lennon, ce qui rendrait les Jeux olympiques extrêmement difficiles d’un point de vue logistique s’ils étaient réalisés.

« Imaginez qu’il n’y ait pas de pays… après le défilé des nations », en a égaré un autre.

C’est cette vidéo de verrouillage de célébrité il y a un peu plus d’un an qui a ruiné la chanson pour moi – Rufus S. Logan, Esq (@esq_rufus) 23 juillet 2021

Bien plus d’un an après que la chanson ait fait la bande originale de l’une des vidéos de célébrités les plus mal reçues de la pandémie, de nombreux téléspectateurs ont démontré qu’ils n’avaient pas oublié la version publiée par Gal Gadot, qui a été largement vilipendée comme « grincer des dents » grâce à la suffisance perçue de les individus impliqués ci-dessus un désir d’inspirer l’esprit communautaire parmi les gens.

« De toutes les chansons qu’ils auraient pu choisir, ils choisissent ‘Imagine' », a déclaré un critique, accompagnant sa réponse d’une photo des personnalités de premier plan de la vidéo de Gadot, accusées d’avoir fait preuve d’un douloureux manque de sensibilisation avec leur message à un moment où beaucoup perdaient leur emploi.

De toutes les chansons qu’ils auraient pu choisir, ils choisissent Imagine 😒 avons-nous tous oublié collectivement la pire partie de la pandémie ? #Jeux olympiquespic.twitter.com/O7fxz5rdTH – David Hammond (@MrDavidHammond) 23 juillet 2021

Le temps est vraiment un cercle et nous revenons à la vidéo Gal Gadot Imagine – rachel leishman (@RachelLeishman) 23 juillet 2021

« Avons-nous tous oublié collectivement le pire aspect de la pandémie? »

Ono, 88 ans, a tweeté peu de temps avant que la chanson ne soit jouée alors que les athlètes se rassemblaient dans le stade largement vide, qui n’accueillera aucun supporter tout au long des Jeux olympiques après que le Comité international olympique ait conclu un accord avec les autorités locales et nationales au milieu de la montée de Covid-19 taux au Japon.

Je déteste que je pleure en ce moment. Peut-être que c’est le truc du drone globe… oh attendez, voici Keith Urban et je suis de retour à rouler des yeux. – Monica Bisha (@MonicaBisha) 23 juillet 2021

c’est le dreck total n’est-ce pas. Et un homme qui a un appartement entier juste pour ranger ses manteaux de fourrure chantant à propos d’imaginer un monde sans argent est une hypocrisie maximale. Elton John s’en moquait gentiment : « Imaginez 6 appartements, ce n’est pas difficile à faire. L’un est plein de manteaux de fourrure, un autre plein de chaussures » – Andy Fraser (@andy_utoronto) 23 juillet 2021

« La chanson ‘Imagine’ incarnait ce que nous croyions ensemble à l’époque », a déclaré Ono, dont le mari a été abattu en 1980.

« John et moi nous sommes rencontrés – il vient de l’ouest et je viens de l’est – et nous sommes toujours ensemble. »

Imaginez qu’il n’y ait pas de pays… après le défilé des nations. – Joshua Saltzman (@jbsaltzman) 23 juillet 2021

Ne soyez pas si blasé. La mauvaise prise de Gal n’a pas gâché une chanson incroyable pour toujours, et l’unité mondiale est un thème tout à fait approprié pour les Jeux olympiques. Essayez de vous amuser ce matin. – LongPlaying (@expectdelay) 23 juillet 2021

Une déclaration des organisateurs a déclaré que la chanson invitait les gens à « imaginer un monde pacifique sans illusion dans le moment présent ; sans les mécanismes de contrôle qui divisent les frontières, le nationalisme, la guerre, les constructions religieuses ou la propriété, où la vie et toutes ses richesses sont partagées dans paix et harmonie dans le monde entier. »

Un spectateur non impressionné a plaisanté à propos d’un autre crooner qui s’est moqué de la richesse de Lennon.

Imaginez… De terribles flashbacks sur cette faible luminosité de 2020 #Tokyo2020pic.twitter.com/aKkf1esRyI – Michael Hincks (@MichaelHincks) 23 juillet 2021

Je veux dire une chanson où ils disent : Imaginez qu’il n’y ait pas de pays, après que 207 pays viennent de sortir avec leur propre version de blazers ou autre, c’est une chose. Mais aussi, personnellement, je déteste cette chanson – Bruce Arthur (@bruce_arthur) 23 juillet 2021

« C’est un dreck total, n’est-ce pas ? » ont-ils souligné. « Et un homme [Lennon] qui a un appartement entier juste pour ranger ses manteaux de fourrure en chantant pour imaginer un monde sans argent est une hypocrisie maximale.

« Elton John s’en moquait gentiment : ‘Imaginez six appartements, ce n’est pas difficile à faire. L’un est plein de manteaux de fourrure, un autre plein de chaussures.' »

Un apologiste a riposté : « Ne sois pas si blasé. La mauvaise prise de Gal n’a pas gâché une chanson incroyable pour toujours, et l’unité du monde est un thème tout à fait approprié pour les Jeux olympiques. Essayez de vous amuser. »