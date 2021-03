Selon les chercheurs, il y a plus de jumeaux en train de naître que jamais auparavant, les doubles naissances représentant, en moyenne, un accouchement sur 42 dans le monde.

Une étude menée par des experts de l’Université d’Oxford a révélé qu’environ 1,6 million d’ensembles de jumeaux naissent chaque année.

Le taux absolu de doubles naissances provient du fait que davantage de femmes attendent d’avoir des enfants jusqu’à ce qu’elles soient plus âgées, tout en ayant également un meilleur accès aux procédures de procréation médicalement assistée, à la fécondation in vitro (FIV), à la stimulation ovarienne et à l’insémination artificielle, affirment les chercheurs dans une étude publiée vendredi dans la revue Human Reproduction.

« Les nombres relatifs et absolus de jumeaux dans le monde sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été depuis le milieu du XXe siècle et il s’agit probablement d’un niveau record » Le professeur Christiaan Monden, auteur principal de l’Université d’Oxford, a déclaré. «Ceci est important car les accouchements jumeaux sont associés à des taux de mortalité plus élevés chez les bébés et les enfants et à davantage de complications pour les mères et les enfants pendant la grossesse et pendant et après l’accouchement.»

Les chercheurs estiment cependant que le pic des jumeaux ne durera pas, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, car l’accent est désormais mis sur la réalisation de naissances uniques.

Monden et ses collègues d’universités en France et aux Pays-Bas ont collecté des données sur les doubles naissances entre 2010 et 2015 dans 165 pays, représentant 99% de la population mondiale. Pour 112 pays, ils ont pu examiner les données couvrant les années 1980 à 1985.

Pour 74 pour cent des 112 pays pour lesquels des données étaient disponibles pour les deux périodes, l’augmentation était de plus de 10 pour cent. En Amérique du Nord, l’augmentation a été de 71% et de 32% en Asie.

Monden a déclaré qu’environ 80% de toutes les livraisons jumelées dans le monde ont désormais lieu en Asie et en Afrique. Le nombre absolu de livraisons jumelées a augmenté partout sauf en Amérique du Sud. En Afrique, cette augmentation est presque entièrement causée par la croissance démographique.

