PIB : l’économie se contracte face aux craintes de la plus longue récession depuis le début des records

L’économie britannique s’est contractée au cours du dernier trimestre, selon les chiffres officiels, marquant la première étape d’une longue récession attendue dans l’année à venir.

Un pays ne sera officiellement en récession que lorsque l’économie se contractera pendant deux trimestres consécutifs, mais la Banque d’Angleterre prévoit que la Grande-Bretagne y sera d’ici la fin de l’année.

Le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,2 % entre juillet et septembre, contre une croissance de 0,2 % au cours des trois mois précédents.

L’Office des statistiques nationales a déclaré que le PIB avait chuté de 0,6% en septembre, en partie à cause du ralentissement de l’activité dû aux funérailles de la reine.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré qu’il y avait une “route difficile à parcourir”, mais a affirmé que l’économie avait la “résilience fondamentale” pour se redresser à long terme.

Blâmant les facteurs internationaux pour la crise, M. Hunt a ajouté : “Nous ne sommes pas à l’abri du défi mondial d’une inflation élevée et d’une croissance lente en grande partie dus à la guerre illégale de Poutine en Ukraine et à sa militarisation de l’approvisionnement en gaz”.

Mais la chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré que les chiffres d’aujourd’hui étaient “une autre page d’échec dans le bilan des conservateurs en matière de croissance”.

Elle a déclaré: “L’exposition unique de la Grande-Bretagne aux chocs économiques est due à une décennie de croissance faible, de faible productivité, de sous-investissement et de creusement des inégalités dirigée par les conservateurs.”

Les prévisions les plus récentes de la Banque d’Angleterre indiquent que le Royaume-Uni pourrait se diriger vers une récession de huit trimestres qui durera jusqu’au milieu de 2024 – la plus longue depuis le début des records dans les années 1920.

Cependant, la Banque elle-même a averti que cela ne se produirait que si elle augmentait les taux d’intérêt à environ 5,2 %, ce que le marché attendait à l’époque.

La banque centrale elle-même ne s’attend pas à ce que les taux montent aussi haut, ce qui impliquerait que la récession pourrait être moins longue.

M. Hunt – qui s’apprête à annoncer des réductions de dépenses et des hausses d’impôts lors de son budget d’automne du 17 novembre – a déclaré qu’il devrait prendre “des décisions extrêmement difficiles pour restaurer la confiance et la stabilité économique”.

Il a déclaré que le gouvernement devait “maîtriser l’inflation, équilibrer les comptes et faire baisser la dette – il n’y a pas d’autre moyen”.

Le TUC a déclaré que le gouvernement devait utiliser la déclaration de l’automne de la semaine prochaine pour éviter des coupes sombres et protéger les salaires et les services publics, arguant que le mieux était d’assurer une reprise.

La patronne du TUC, Frances O’Grady, a déclaré : « Sunak et Hunt ne doivent pas répéter les erreurs de Cameron et Osborne. Les coupes conservatrices au cours des 12 dernières années ont signifié la reprise la plus lente depuis un siècle. »

Mme Revees a ajouté: “Nous sommes déjà prêts à être près du bas des classements mondiaux en matière de croissance, mais tout ce que les conservateurs proposent encore une fois, c’est l’austérité.”

Cela survient alors que l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng a déclaré qu’il avait dit à Liz Truss de “ralentir” ses réformes économiques radicales ou de risquer d’être exclu du n ° 10 dans les “deux mois”.

Discutant de l’éphémère premier ministre, il a attaqué la décision “folle” de la première ministre de l’époque de le renvoyer en tant que chancelier pour avoir mis en œuvre son propre programme de réduction des impôts.

M. Kwarteng a refusé de s’excuser pour les turbulences financières déclenchées par son mini-budget désastreux et celui de Mme Truss – et a affirmé que le couple n’était pas responsable du trou noir dans les finances publiques.

L’ex-chancelier a déclaré à TalkTV: «La seule chose qu’ils pourraient nous reprocher, ce sont les taux d’intérêt et les taux d’intérêt ont baissé et les taux d’or ont baissé. Le trou noir et les problèmes structurels sont déjà là.

La CBI a exhorté le gouvernement à «tirer les leçons» de la dernière décennie à la suite des derniers chiffres du PIB – appelant à la «viabilité budgétaire» dans un plan de croissance.

La Fédération des petites entreprises a déclaré que les derniers chiffres étaient “une nouvelle terrible”, mais a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un titre parmi “d’innombrables nouvelles décevantes pour les petites entreprises… un contrat qui s’est terminé de manière inattendue, un membre du personnel qu’elles ont dû licencier”.