PIB chinois: les actions de Hong Kong plongent de 6% alors que les craintes concernant les données d’atout du troisième mandat de Xi

Les actions de Hong Kong ont connu leur pire journée depuis la crise financière mondiale de 2008, juste un jour après que le dirigeant chinois Xi Jinping a obtenu son emprise de fer sur le pouvoir lors d’un grand rassemblement politique.

Les investisseurs étrangers effrayés par le résultat du remaniement de la direction du Parti communiste ont abandonné les actions chinoises et le yuan malgré la publication de données sur le PIB plus fortes que prévu. Ils craignent que le resserrement de l’emprise de Xi sur le pouvoir ne conduise à la poursuite des politiques existantes de Pékin et n’entame davantage l’économie.

L’indice de référence Hang Seng (HSI) de Hong Kong a plongé de 6,4 % lundi, marquant sa plus forte baisse quotidienne depuis novembre 2008. L’indice a clôturé à son plus bas niveau depuis avril 2009.

Le yuan chinois s’est fortement affaibli, atteignant un nouveau plus bas de 14 ans face au dollar américain sur le marché onshore. Sur le marché offshore, où elle peut s’échanger plus librement, la monnaie a chuté de 0,8 %, se rapprochant de son niveau le plus faible jamais enregistré, alors même que l’économie chinoise a augmenté de 3,9 % au troisième trimestre par rapport à il y a un an, selon le Bureau national des statistiques. . Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 3,4%.

La forte vente est intervenue un jour après que le Parti communiste au pouvoir a dévoilé sa nouvelle direction pour les cinq prochaines années. En plus d’obtenir un troisième mandat sans précédent en tant que chef du parti, Xi a rempli sa nouvelle équipe de direction de fidèles loyalistes.

Un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont soutenu les réformes du marché et l’ouverture de l’économie étaient absents de la nouvelle équipe dirigeante, suscitant des inquiétudes quant à l’orientation future du pays et à ses relations avec les États-Unis. Ceux qui ont été écartés comprenaient le premier ministre Li Keqiang, le vice-premier ministre Liu He et le gouverneur de la banque centrale Yi Gang.

“Il semble que le remaniement de la direction ait incité les investisseurs étrangers à se décharger de leurs investissements chinois, provoquant de fortes ventes d’actions chinoises cotées à Hong Kong”, a déclaré Ken Cheung, stratège en chef du forex asiatique à la banque Mizuho.

Les données du PIB ont marqué une reprise par rapport à l’augmentation de 0,4 % au deuxième trimestre, lorsque l’économie chinoise a été battue par les blocages généralisés de Covid. Shanghai, le centre financier du pays et une plaque tournante du commerce mondial, a été fermée pendant deux mois en avril et mai. Mais le taux de croissance était toujours inférieur à l’objectif officiel annuel que le gouvernement s’était fixé plus tôt cette année.

“Les perspectives restent sombres”, a déclaré lundi Julian Evans-Pritchard, économiste chinois principal pour Capital Economics, dans un rapport de recherche.

“Il n’y a aucune perspective que la Chine lève sa politique zéro-Covid dans un avenir proche, et nous ne nous attendons à aucun assouplissement significatif avant 2024”, a-t-il ajouté.

Couplés à un nouvel affaiblissement de l’économie mondiale et à un effondrement persistant de l’immobilier en Chine, tous les vents contraires continueront de faire pression sur l’économie chinoise, a-t-il déclaré.

Evans-Pritchard s’attendait à ce que le PIB officiel de la Chine n’augmente que de 2,5 % cette année et de 3,5 % en 2023.

Les données du PIB de lundi devaient initialement être publiées le 18 octobre lors du congrès du Parti communiste chinois, mais ont été reportées sans explication.

La possibilité que des politiques telles que le zéro-Covid, qui a entraîné de vastes blocages pour contenir le virus, et la «prospérité commune» – la tentative de Xi de redistribuer la richesse – puissent être intensifiées était préoccupante, a déclaré Cheung.

“Avec le Comité permanent du Politburo composé de proches alliés du président Xi, les acteurs du marché lisent les implications comme la consolidation du pouvoir du président Xi et la poursuite de la politique”, a-t-il ajouté.

Mitul Kotecha, responsable de la stratégie des marchés émergents chez TD Securities, a également souligné que la disparition des responsables pro-réforme de la nouvelle direction est de mauvais augure pour l’avenir du secteur privé chinois.

“Le départ de responsables et de réformateurs perçus comme favorables à la relance du Comité permanent du Politburo et leur remplacement par des alliés de Xi suggèrent que la” prospérité commune “sera la principale poussée des responsables”, a déclaré Kotecha.

Sous la bannière de la campagne « Prospérité commune », Pékin a lancé une vaste campagne de répression contre l’entreprise privée du pays, qui a ébranlé presque toutes les industries.

“La [market] La réaction à notre avis est cohérente avec les perspectives réduites de relance significative ou de changements vers la politique zéro-Covid. Dans l’ensemble, les perspectives d’une réaccélération de la croissance sont limitées », a déclaré Kotecha.

Sur le marché intérieur étroitement contrôlé en Chine, l’indice de référence Shanghai Composite Index a chuté de 2 %. L’indice des composants de Shenzhen, à forte composante technologique, a perdu 2,1 %.

Le Hang Seng Tech Index, qui suit les 30 plus grandes entreprises technologiques cotées à Hong Kong, a plongé de 9,7 %.

Les actions d’Alibaba (BABA) et de Tencent (TCEHY) – les joyaux de la couronne du secteur technologique chinois – ont toutes deux chuté de plus de 11 %, effaçant ensemble 54 milliards de dollars de leur valeur boursière.

La vente s’est également propagée aux États-Unis. Les actions d’Alibaba et de plusieurs autres actions chinoises de premier plan négociées à New York, telles que les sociétés de véhicules électriques Nio (NIO) et Xpeng, les rivaux d’Alibaba JD.com (JD) et Pinduoduo (PDD) et le moteur de recherche Baidu (BIDU), ont toutes fortement baissé .