PIB chinois : l’économie se débarrasse de l’héritage de Covid pour croître de 4,5 % au premier trimestre

L’économie chinoise a connu un bon départ en 2023, alors que les consommateurs se sont lancés dans une frénésie de dépenses après la fin de trois années de restrictions strictes liées à la pandémie.

Le produit intérieur brut a augmenté de 4,5% au premier trimestre par rapport à l’année dernière, selon le Bureau national des statistiques mardi. Cela dépasse l’estimation d’une croissance de 4% d’un sondage Reuters auprès des économistes.

Mais l’investissement privé n’a pratiquement pas bougé et le chômage des jeunes a atteint le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré, ce qui indique que les employeurs du secteur privé du pays se méfient toujours du risque. perspectives à plus long terme.

La consommation a enregistré le plus fort rebond. Les ventes au détail ont bondi de 10,6 % en mars par rapport à l’année précédente, soit le niveau de croissance le plus élevé depuis juin 2021. Entre janvier et mars, les ventes au détail ont augmenté de 5,8 %, principalement grâce à une augmentation des revenus du secteur des services de restauration.

« La combinaison d’une hausse constante de la confiance des consommateurs et d’une libération encore incomplète de la demande refoulée nous suggère que la reprise tirée par les consommateurs a encore de la marge », a déclaré Louise Loo, économiste principale pour la Chine chez Oxford Economics.

La production industrielle a également enregistré une augmentation constante. Il a augmenté de 3,9% en mars, contre 2,4% sur la période janvier-février. (La Chine combine généralement ses données économiques de janvier et février pour tenir compte de l’impact des vacances du Nouvel An lunaire.)

L’année dernière, le PIB a augmenté de juste 3%, ce qui manque largement l’objectif de croissance officiel d’«environ 5,5%», alors que l’approche de Pékin pour éradiquer le coronavirus a fait des ravages sur les chaînes d’approvisionnement et a martelé les dépenses de consommation.

Après que des manifestations de masse ont embrasé le pays et que les gouvernements locaux se sont retrouvés à court d’argent pour payer d’énormes factures de Covid, les autorités ont finalement abandonné la politique zéro Covid en décembre. Après une brève période de perturbations dues à une poussée de Covid, l’économie a commencé à montrer des signes de reprise.

Le mois dernier, l’indicateur officiel de l’activité non manufacturière a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une décennie, suggérant que le secteur crucial des services du pays bénéficiait d’une résurgence des dépenses de consommation après la fin des restrictions liées à la pandémie.

Alors que la reprise économique s’accélère, les banques d’investissement et les organisations internationales ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour cette année. Dans ses Perspectives de l’économie mondiale publiées la semaine dernière, le Fonds monétaire international a déclaré que la Chine « rebondit fortement » après la réouverture de son économie. Le PIB du pays augmentera de 5,2 % cette année et de 5,1 % en 2024, prévoit-on.

Cependant, certains analystes estiment que la forte croissance enregistrée au premier trimestre est le produit d’un « ralentissement » de l’activité économique à partir du quatrième trimestre 2022, qui a été alourdi par les restrictions liées à la pandémie, puis par une réouverture chaotique.

« Notre point de vue principal est que l’économie chinoise est déflationniste », a déclaré Raymond Yeung, économiste en chef pour la Grande Chine chez ANZ Research, dans un rapport de recherche publié mardi.

Si des ajustements étaient apportés pour tenir compte de l’impact du retard de l’activité économique, la croissance du PIB au premier trimestre aurait pu n’être que de 2,6 %, a-t-il déclaré.

Certaines données clés publiées mardi soutiennent cette idée. Par exemple, l’investissement privé était extrêmement faible.

Les investissements en immobilisations du secteur privé n’ont augmenté que de 0,6 % entre janvier et mars, ce qui indique un manque de confiance parmi les entrepreneurs. (Les investissements publics ont quant à eux progressé de 10 %.) C’est encore pire que la croissance de 0,8 % enregistrée entre janvier et février.

Le gouvernement chinois a eu recours à des mesures surprenantes pour restaurer la confiance des entrepreneurs privés, mais la campagne a inspiré plus de nervosité que d’optimisme.

Le secteur immobilier, très important, est également embourbé dans une profonde récession. L’investissement immobilier a diminué de 5,8% au premier trimestre. Les ventes immobilières par surface ont diminué de 1,8%.

« L’économie nationale se redresse bien, mais les contraintes d’une demande insuffisante restent évidentes », a déclaré mardi Fu Linghui, porte-parole du BES, lors d’une conférence de presse à Pékin. « Les prix des produits industriels continuent de baisser et les entreprises sont confrontées à de nombreuses difficultés en matière de rentabilité. »

Le chômage continue d’augmenter parmi les jeunes.

Le taux de chômage des 16-24 ans a atteint 19,6 % en mars, en hausse pour le troisième mois consécutif. Il s’agit du deuxième plus haut jamais enregistré, derrière le niveau de 19,9 % atteint en juillet 2022.

Le taux de chômage élevé parmi les jeunes suggère « un ralentissement de l’économie », a déclaré Yeung.

« D’ici juin, il y aura un nouveau groupe de diplômés à la recherche d’un emploi. La situation du chômage pourrait encore s’aggraver si la dynamique économique de la Chine s’essouffle », a-t-il ajouté.

Le ministère chinois de l’Éducation a précédemment estimé qu’un nombre record de 11,6 millions de diplômés universitaires chercheraient un emploi cette année.

Lors de la réunion du mois dernier de l’Assemblée populaire nationale, le parlement d’approbation du pays, le gouvernement a établi un plan de croissance prudent pour cette année, avec un objectif de PIB d’environ 5 % et un objectif de création d’emplois de 12 millions.