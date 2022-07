PIB chinois: le T2 2022 enregistre le rythme de croissance le plus lent depuis Covid en 2020

Le produit intérieur brut de la deuxième économie mondiale a augmenté de 0,4% au cours des trois mois précédant le 30 juin, par rapport à la même période l’an dernier, selon le Bureau national des statistiques vendredi. C’était nettement inférieur à l’augmentation de 4,8% enregistrée au trimestre précédent et a raté la croissance de 1% estimée par les économistes dans un sondage Reuters.

Sur une base trimestrielle, le PIB a reculé de 2,6 % au deuxième trimestre.

Il s’agit de la croissance trimestrielle la plus lente depuis le premier trimestre 2020, lorsque l’économie chinoise s’est presque arrêtée alors qu’elle luttait pour contenir l’épidémie initiale de coronavirus qui a commencé à Wuhan. Au cours de ce trimestre, le PIB s’est contracté de 6,8 %.

Au premier semestre de cette année, l’économie a progressé de 2,5 %, ce qui rend l’objectif de croissance annuelle de 5,5 % du gouvernement apparemment hors de portée.

Les décideurs chinois sont confrontés à des défis croissants pour maintenir une croissance stable, alors que le pays est confronté à l’approche de tolérance zéro de Pékin vis-à-vis du coronavirus et à une crise immobilière qui a provoqué une augmentation des créances douteuses et des protestations sociales croissantes.

Plus tôt cette année, l’attitude intransigeante de Pékin pour éradiquer le virus avait conduit à des mois de fermetures dans des dizaines de villes à travers le pays, dont Shanghai, la plaque tournante financière et maritime du pays. Des millions d’habitants ont été confinés chez eux, des magasins et des restaurants ont été fermés et des usines ont été fermées, martelant l’activité des consommateurs et perturbant les chaînes d’approvisionnement.

Les autorités ont commencé à rouvrir l’économie au début du mois dernier, levant les restrictions dans certaines villes clés. Les industries manufacturières et de services ont également montré des signes d’amélioration au cours des dernières semaines. Mais l’adhésion de Pékin à la position zéro-Covid a provoqué une incertitude massive pour les opérations commerciales et refroidi le sentiment des investisseurs. Les dépenses de consommation restent faibles, tandis que le marché du travail est sous forte pression.