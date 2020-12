BERLIN: Le remplaçant du Hertha Berlin, Krzysztof Piatek, a marqué deux fois vendredi pour une victoire 3-1 contre l’Union Berlin à 10 dans leur derby de Bundesliga.

Robert Andrich a été expulsé pour un défi dangereux à peine trois minutes après que Taiwo Awoniyi leur ait donné une avance de 20 minutes.

Le défenseur du Hertha Peter Pekarik a égalisé sur un rebond à la 51e et Piatek a marqué deux fois en trois minutes pour donner à Hertha sa première victoire à domicile de la saison.

L’accumulation a été dominée par Herthas se déplaçant lundi sous le couvert de l’obscurité pour planter environ 60000 drapeaux autour des 12 districts des capitales allemandes. Aucun fan n’a été autorisé à assister au match en raison d’un verrouillage visant à amener coronavirus chiffres sous contrôle.

Les rues dans et autour de l’Olympiastadion étaient désertes. Normalement, des milliers de fans se promènent en prévision du match et enduisent leurs voix chantantes de vin chaud, de saucisses et de bière.

Les stewards vérifiant les références des journalistes se sont plaints de l’ennui avant ce qui reste l’un des moments forts de la saison pour les deux clubs.

Mais les joueurs n’ont montré aucun effet néfaste du manque d’atmosphère, frappant les tacles avec force alors que le match commençait difficile.

Il y avait donc peu de chances jusqu’à ce que Marcus Ingvartsen évite deux défenseurs du Hertha pour continuer à jouer à Awoniyi. L’attaquant prêté de Liverpool a frappé suffisamment de balle pour battre Alexander Schwolow.

Andrich a été expulsé trois minutes plus tard pour son défi sur Lucas Tousart. Andrich, qui jouait auparavant pour l’équipe réserve de Herthas, a attrapé le milieu de terrain français avec sa botte dans le côté de la tête.

Union s’est concentré sur la défense et a cédé la possession à l’équipe locale. Hertha était initialement incapable de capitaliser. Le match a été résumé lorsque Matteo Guendouzi n’a joué le ballon à personne d’une position prometteuse et a tendu les bras de frustration.

L’entraîneur du Hertha Bruno Labbadia a réagi avec deux changements à la mi-temps, amenant l’ailier rapide Javairo Dilrosun à Tousart et l’attaquant Piatek à l’inefficace Vladimir Darida.

Mais l’égaliseur venait d’une source improbable. Pekarik a rendu le rebond avec gratitude après que Luthe ait arrêté le tir de Matheus Cunhas à distance.

Luthe avait de nouveau l’air méfiant alors qu’il envoyait le ballon à un joueur du Hertha sous pression, une action qui a culminé avec Piatek marquant avec un tir du défenseur de l’Union Julian Ryerson à la 74e.

L’attaquant polonais a ensuite scellé le résultat avec une volée au deuxième poteau après un rebond revenu à Ryerson.

Les joueurs de Hertha ont célébré après le coup de sifflet final devant la tribune est vide où se trouveraient normalement leurs supporters les plus ardents.

