‘Piano Man’ force le début du jeu d’O | Actualités, Sports, Emplois

The Associated Press

BALTIMORE — Les Orioles seront peut-être des Big Shots cette année, mais ils tenteront de rester à l’écart du Piano Man ce week-end.

Baltimore a annoncé que le premier match de la série AL Division à Camden Yards serait prévu peu après 13 heures samedi. Il sera ensuite temps pour les Orioles et les Texas Rangers de prendre du recul, car Stevie Nicks et Billy Joel donneront un concert à 19 heures ce soir-là au M&T Bank Stadium voisin.

La proximité de deux grands événements pourrait créer toutes sortes de problèmes de stationnement. Mais en supposant qu’il ne pleuve pas – et que le match ne dure pas The Longest Time – il devrait y avoir un écart suffisamment grand pour que les fans de baseball puissent commencer « Movin’ Out » pour le « Piano Man » avant l’arrivée des spectateurs.

Les Orioles, champions de l’AL East, font leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2016.

Verlander pour commencer

HOUSTON — Justin Verlander débutera samedi le premier match de la série AL Division contre les Twins du Minnesota.

Ce sera le 35e départ en séries éliminatoires en carrière pour Verlander, qui est revenu aux Astros, champions de l’AL West, lors d’un échange avec les Mets de New York cet été.

Le manager Dusty Baker a fait cette annonce jeudi et a ajouté que le gaucher Framber Valdez débuterait le deuxième match dimanche soir.

Verlander, 40 ans, avait une fiche de 13-8 avec une MPM de 3,22 en 27 départs cette saison. Le triple lauréat du prix Cy Young avait une fiche de 7-3 avec une MPM de 3,31 en 11 départs pour Houston après l’échange.

Les Twins, qui ont remporté deux matchs contre les Blue Jays dans la série Wild Card pour avancer, n’ont pas annoncé leurs partants pour la série.

Valdez, 29 ans, avait une fiche de 12-11 avec une MPM de 3,45 en 31 départs cette saison. Il a lancé un match sans coup sûr contre les Guardians en août.

Philly adore « Dancing »

PHILADELPHIE – La chanteuse britannique avec le tube pop sur la solitude et le chagrin – qui comprend les paroles « Est-ce qu’elle t’aime mieux que moi ? » – est aussi étonné que quiconque que la chanson soit devenue un hymne des séries éliminatoires pour les Phillies de Philadelphie.

Calum Scott, cependant, ressemble ces jours-ci à n’importe quel gars du sud de Philadelphie.

« Sonnez », dit-il en riant.

Si Bryce Harper et les Phillies remportent les World Series, réservez une place à la fin du parcours du défilé de Broad Street pour Scott. Scott insiste sur le fait qu’il vient à Philadelphie et qu’il porte le maillot que l’équipe lui a envoyé la saison dernière en guise de remerciement pour son rôle dans la création de « Dancing On My Own » un incontournable de la bande originale des séries éliminatoires au Citizens Bank Park.

« Ils gagnent les World Series, j’y suis, mec », a déclaré Scott. « Je pense qu’à ce moment-là, tu devras me retenir. »

Oubliez les Schwarbombs et les Stott Slams. Le plus grand succès ces jours-ci à Philadelphie est la chanson que l’équipe a adoptée pour la première fois la saison dernière comme chanson officielle de la victoire en séries éliminatoires sur le chemin des World Series.

Les paroles ne correspondent pas nécessairement au baseball – bien que le sentiment d’amour non partagé ait un peu frappé lorsque les Astros de Houston ont battu les Phillies lors des World Series – mais cela n’a vraiment d’importance pour personne à Philadelphie. Plus de 45 000 fans qui font vibrer le stade chaque soir chantent sur l’air après la finale de chaque match éliminatoire. Les festivités se poursuivent à l’intérieur du club-house où les Phillies dansent en salopette et secouent et vaporisent des bouteilles de champagne au rythme de la piste de danse.

À près de 5 600 kilomètres de là se trouve Scott, qui a gardé un œil sur sa nouvelle équipe de baseball préférée alors qu’elle se fraye un chemin tout au long des séries éliminatoires. Les Phillies ont encore fait exploser la mélodie mercredi soir après avoir remporté leur NL Wild Card Series et espèrent l’entendre encore quelques fois, en commençant ce week-end avec une NL Division Series contre les Atlanta Braves.

Favoris des paris

Les Braves sont actuellement les favoris des paris pour remporter les World Series à +260, suivis des Dodgers (+440) et des Astros (+490), selon FanDuel Sportsbook.

Entretien d’embauche

Maintenant que les Milwaukee Brewers, champions de la NL Central, ont été éliminés, les spéculations vont s’intensifier sur l’avenir de Craig Counsell.

Le manager le plus titré de l’histoire de la franchise, Counsell est en quelque sorte un agent libre. Il n’a pas de contrat au-delà de cette saison et n’était pas intéressé à discuter de ses projets après la défaite 5-2 de l’équipe contre l’Arizona mercredi.

« Ce n’est pas pour ce soir, mec, » dit-il.

Counsell a guidé Milwaukee vers cinq places en séries éliminatoires au cours des six dernières années – bien que l’équipe de sa ville natale reste à la recherche de son premier titre en Série mondiale.

Morsure de serpent

L’Arizona espère récupérer bientôt le receveur Gabriel Moreno. Moreno a quitté le deuxième match de la Wild Card Series à Milwaukee après avoir été touché au casque par un backswing.

Lorsque Brice Turang a retiré le ballon pour ouvrir la deuxième manche des Brewers, sa batte a touché le casque de Moreno. Le match a été retardé de plusieurs minutes pour permettre à Moreno d’être examiné.

Pendant ce temps, le manager Torey Lovullo a déclaré que le voltigeur des Diamondbacks Jake McCarthy s’était tendu l’oblique en s’entraînant au bâton mardi et qu’il était à quelques semaines d’être en assez bonne santé pour jouer.

L’Arizona a retiré McCarthy de sa liste de Wild Card Series environ 10 minutes avant le début de sa victoire 6-3 dans le premier match contre Milwaukee mardi.

L’utilitaire Jace Peterson l’a remplacé sur la liste.

Par ailleurs, le directeur général des Diamondbacks, Mike Hazen, a reçu un nouveau contact pour la saison 2028 avec une option de club pour 2029, selon une personne proche du dossier.

La personne a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’accord n’avait pas été annoncé.

VOLER LA SPECTACLE

Le baseball a changé cette année, en particulier pour les gars dont la vitesse change la donne, comme la star d’Atlanta Ronald Acuña Jr.

Les fans qui se tournent seulement maintenant vers le baseball pour les séries éliminatoires trouveront un sport avec un rythme différent. Suite à la mise en œuvre de nouvelles règles comme un chronomètre de lancer et des limites sur les dégagements des lanceurs du caoutchouc, les joueurs courent bien plus qu’il y a un an. Il y a eu 3 503 buts volés au cours de la saison régulière, soit un bond spectaculaire de plus de 1 000 par rapport à l’année dernière. Il s’agit du total le plus élevé depuis le record de 3 585 enregistré en 1987.

Cette tendance effrénée devrait se poursuivre tout au long des séries éliminatoires.

« Les gars vont se déchaîner comme ils l’ont fait toute l’année », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker, dont l’équipe a obtenu un laissez-passer pour la série Division. « Des équipes comme l’Arizona vont voler partout. Je ne vois pas vraiment de changement par rapport à la saison.

COMMENT REGARDER

Après la diffusion des tours joker sur ABC et ESPN, les tours ultérieurs seront répartis entre Fox, FS1 et TBS.

CALENDRIER D’APRÈS-SAISON

Série de divisions : du 7 au 14 octobre

Série de championnats de ligue : 15-24 octobre

Série mondiale : 27 octobre-novembre. 4







