“Physiquement, émotionnellement, nous sommes des zombies ici” – Shaw Local

Après que l’ouragan Ian a balayé Fort Myers le 30 septembre, la maison de plage de Sue Harvel Lowry a été complètement détruite. Lowry a déclaré qu’à son retour la semaine dernière, elle avait trouvé trois choses : une robe, une chaussure et son défunt mari.

“L’urne de mon mari était assise au milieu de la propriété”, a déclaré Lowry. « Toute la maison est partie, mais il est toujours là ! C’est la seule chose que je voulais.

Le mari de Lowry est décédé il y a trois ans, a-t-elle dit, et ses enfants étaient tout aussi reconnaissants qu’après toute la dévastation, elle ait récupéré sa dépouille dans ce qu’elle a décrit comme une doublure argentée “folle et bizarre”.

Lowry, qui a grandi à Crystal Lake et y a vécu jusqu’à la trentaine, a déclaré que le soutien qu’elle avait reçu de sa ville natale était “incroyable”. De nombreux membres de la famille de Lowry, dont ses deux frères, font toujours partie de la communauté.

Sue Harvel Lowry, montrée ici avec son défunt mari John, a grandi à Crystal Lake. Lowry a vu sa maison complètement détruite par l’ouragan Ian lorsqu’il a touché terre dans la région de Fort Myers le mercredi 30 septembre 2022. (Photos fournies par Sue Harvel Lowry)

“Je ne peux pas vous dire combien de personnes m’ont aidé depuis Crystal Lake”, a déclaré Lowry. “Des gens que je connaissais depuis la maternelle !”

En ce moment, Lowry a déclaré qu’elle vivait avec sa fille Quintine à Fort Myers.

Lowry a déclaré qu’elle avait vécu dans la maison de campagne sur la plage de Fort Myers Beach, une île juste au sud de Fort Myers sur la côte du golfe, pendant 37 ans. Lowry possède actuellement une entreprise de nettoyage.

“J’ai quitté ma maison mardi soir en pensant que je serais de retour”, a déclaré Lowry. « C’est une tempête, pensai-je, ça va passer. Il a fallu des coups de vent de 150 milles avant. Apparemment, il peut supporter le vent mais ne peut pas supporter cette eau. Tout a changé en un jour. »

Lowry a décrit la situation à Fort Myers comme un « gâchis » et a déclaré que de nombreuses personnes, dont elle, qui ont perdu leur maison et leurs biens, « se promenaient mentalement et émotionnellement comme des zombies », au téléphone pendant 14 heures par jour avec FEMA ou compagnies d’assurance.

Sue Harvel Lowry, qui a grandi à Crystal Lake, a vu sa maison complètement détruite par l’ouragan Ian lorsqu’il a touché terre dans la région de Fort Myers le mercredi 30 septembre 2022. Cependant, le week-end dernier, Lowry a pu récupérer son retard les cendres du mari. Sur cette photo, le fils de Lowry, Griffin, tient fièrement l’urne. (Photo fournie par Sue Harvel Lowry)

Malheureusement, Lowry a déclaré que sa maison n’était pas assurée, ce qui, selon elle, est courant dans cette région parmi ceux qui, comme elle, sont propriétaires de leur maison.

“Personne ne m’assurerait pour posséder une maison des années 1940 sur cette île”, a déclaré Lowry. “Ou, s’ils le faisaient, ils demanderaient de l’argent scandaleux.”

Lowry a déclaré que beaucoup de ses amis ont été « secoués par des entreprises » au cours de la semaine dernière, devant négocier avec eux sur la sémantique et ce qui constitue les dommages causés par les tempêtes de vent par rapport aux inondations.

Lowry a déclaré qu’elle resterait pour le moment avec sa fille – le mariage de sa fille est le week-end prochain – mais espère visiter Crystal Lake pour être avec ses amis et ses frères dans un proche avenir.

Ironiquement, la mère de Lowry, âgée de 87 ans, était en visite à Crystal Lake ce week-end pour sa 70e réunion de classe à Crystal Lake Central High School.

“Crystal Lake est notre” véritable maison “”, a déclaré Lowry. “Ce sera toujours dans mon cœur.”

Les personnes intéressées à aider Lowry peuvent faire un don à un GoFundMe mis en place par un ami à McHenry, Kirk Dawson, pour l’aider à payer ses frais de subsistance; jusqu’à présent, un peu moins de 2 000 $ ont été amassés dimanche après-midi.

“Elle doit recommencer et a besoin d’argent et de gentillesse du monde pour pouvoir recommencer”, a déclaré Dawson sur la page GoFundMe.