‘Physics Wallah’ a eu le Clapback parfait pour la vidéo Roast ‘Slayy Point’ sur les écoles en ligne

Slayy Point, une chaîne YouTube locale très populaire, propose un banger après l’autre. Dirigée par Gautami et Abhyudaya, la chaîne qui compte plus de 7 millions d’abonnés réalise des sketchs humoristiques et des vidéos de rôtis humoristiques. Qu’il s’agisse de jeter des coups sur les tendances culinaires bizarres en Inde, de retouches photo grinçantes par des garçons desi ou de se moquer des médias obsédés par le mariage de Vicky-Katrina, le duo a couvert des sujets de culture pop qui nous font souvent partir : pourquoi ?

Oh, et souvenez-vous du mème “Binod” à feuilles persistantes qui a cassé Internet en 2020 ? Slayy Point en était le cerveau.

Il n’est donc pas surprenant que leur dernière goutte, une vidéo d’environ une semaine intitulée “Les écoles en ligne sont HORS DE CONTRÔLE” ait réussi à créer un buzz en ligne. Seulement cette fois, les créateurs auraient raté le coche et franchi la ligne proverbiale. C’est ce que les étudiants défendant leurs professeurs dans la section des commentaires de la vidéo Slayy Point ont transmis.

Slayy Point, dans sa vidéo, utilise des coupures de presse hors contexte de tuteurs partageant des «hacks» d’apprentissage pendant leurs cours en ligne / hors ligne pour les étudiants. Le duo propose également des vidéos de « tuteurs » enseignant des sujets inhabituels. Un enseignant recourt aux shayaris en classe et un autre joue des chansons de Bhojpuri sur un écran de projection. Gautami et Abhyudaya présentent également plusieurs clips bizarres, ce qui en fait une montre agréable.

La vidéo désormais virale aborde également le harcèlement auquel les enseignants sont confrontés lorsque les étudiants laissent des messages grossiers sur les chats vidéo, le tout au nom de la « farce » – quelque chose auquel les enseignants sont régulièrement confrontés lors de conférences en ligne post-pandémiques.

Mais c’est le rôti de Slayy Point de MR Sir et du PDG de Physics Wallah, alias Alakh Pandey, qui apparaissent tous deux brièvement, qui n’a pas plu à certains de leurs étudiants.

« MR Sir est l’un des meilleurs jusqu’à présent, fournir une éducation et qui est également disponible pour tous est quelque chose d’appréciable. Veuillez ne pas inclure ces enseignants sans votre connaissance préalable et leur impact sur beaucoup d’autres ceux qui suivent. J’ai vraiment aimé vos vidéos, mais s’il vous plaît, ne vous moquez pas de monsieur », a lu un commentaire sous la vidéo.

“Aucun élève ne sera content de voir des personnes au hasard sur Internet traquer son professeur préféré”, a déclaré un autre.

MR Sir alias Manish Raj mentionné ici par plusieurs utilisateurs enseigne la physique au Physics Wallah, une plate-forme ed-tech en ligne basée à Noida qui a construit un suivi substantiel sur YouTube et est dirigée par Alakh Pandey. Une fois que le monde s’est déplacé à l’intérieur après la pandémie de Covid-19, de nombreuses plateformes de ce type sont devenues une aubaine pour les étudiants, car assister à des cours virtuels est devenu une nouvelle norme.

Réponse à rôtir

Alakh Pandey, populairement connu sous le nom de Physics Wallah, s’est rendu sur sa chaîne YouTube officielle après avoir été bombardé de messages sur la vidéo de Slayy Point.

“La vidéo était humoristique, un peu de plaisanterie est saine”, a déclaré Pandey en réponse, déclarant qu’il avait regardé la vidéo rôtie de Slayy Point après le bruit en ligne. Pandey, cependant, change de vitesse immédiatement.

“Oui, nous avons édité la bande-annonce de Brahmastra pour une promo, oui nous utilisons un original shayaris pour rendre nos cours plus attrayants », dit-il avant d’ajouter sarcastiquement qu’ils ont en fait fait un effort pour copier tandis que Slayy Point soulève simplement ce qui est viral sur Internet et y publie des vidéos de réaction.

“Cette vidéo est juste pour le plaisir, profitez-en”, conclut Pandey avec effronterie.

Manish Raj ou MR Sir, cependant, n’ont pas mâché leurs mots dans son réponse à la vidéo rôtie.

