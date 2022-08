Physicien de Cambridge, 40 ans, et papa, 78 ans, tués dans un cauchemar avec délit de fuite qui a laissé sa jeune fille se battre pour la vie

C’est la mère qui a été tragiquement tuée lorsqu’une voiture a percuté sa famille de cinq personnes dans un accident d’horreur avec délit de fuite.

La physicienne de Cambridge Noga Hirshfeld est décédée aux côtés de son père Yoram Hirshfeld, 78 ans, à Ramsgate, dans le Kent, lorsqu’une Alfa Romeo noire les a percutés à l’extérieur d’un parking à plusieurs étages.

Le physicien de Cambridge Noga Hirshfeld est décédé dans un fracas d’horreur Crédit : Facebook

Son père Yoram Hirshfeld, 78 ans, est décédé Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

L’une des filles de Noga a été transportée d’urgence à l’hôpital et reste dans un état critique Crédit : Twitter/@NogaSella

Un homme a été arrêté Crédit : PA

La famille de cinq personnes de Noga se tenait à l’extérieur d’un parking Crédit : Facebook

Sa fille en âge d’aller à l’école primaire a également été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves après la collision.

Un homme dans la quarantaine et un jeune garçon également en âge d’aller à l’école primaire ont été légèrement blessés à la suite de l’horreur survenue hier vers 21h35.

Les agents ont arrêté un homme de 30 ans de Ramsgate, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et d’avoir quitté les lieux d’une collision.

Il est actuellement à l’hôpital et reçoit des soins pour des blessures mineures.

Un témoin a raconté aujourd’hui comment l’incident restera avec lui pour le reste de sa vie.

Marc-Pierre Campos, 56 ans, a déclaré à MailOnline: “Il y a eu un gros bruit et un crash, puis les clients et mon personnel se sont précipités et ont commencé à crier pour que quelqu’un appelle les services d’urgence.

“Je les ai appelés et ils ont demandé de quel service vous aviez besoin et j’ai dit que nous avions besoin des trois.

“Une brigade de pompiers était nécessaire pour retirer la voiture de la femme. Et il était clair que la police devait également être impliquée.”

La police de Kent a déclaré: “La police de Kent lance un appel pour obtenir des informations après que deux personnes sont décédées et qu’un enfant a été grièvement blessé à la suite d’une collision à Ramsgate.

“L’incident s’est produit à l’extérieur du parking à plusieurs étages de la rue Léopold vers 21h35 le mercredi 10 août 2022.

“Des enquêtes sur l’incident sont menées par des agents de l’unité d’enquête sur les collisions graves qui souhaitent entendre des témoins, des entreprises locales avec des preuves de vidéosurveillance ou des conducteurs avec des images de caméra de tableau de bord pertinentes.”

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 01622 798538 en citant la référence DS/DGC/090/22.

La scène de l’accident à Ramsgate ce matin Crédit : Steve Finn

Un homme a été arrêté Crédit : Steve Finn