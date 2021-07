Phylicia Rashad s’excuse dans une lettre aux étudiants, rapporte

L’ancienne star du « Cosby Show », Phylicia Rashad, célèbre après l’annulation de la condamnation de Bill Cosby.

« Une erreur judiciaire est corrigée », a écrit l’actrice mercredi sur les réseaux sociaux.

Alors que Rashad a salué la nouvelle de la libération de Cosby, d’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour condamner cette décision.

Cosby a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à dix ans dans une prison d’État près de Philadelphie.

Phylicia Rashad, qui a joué l’épouse de Bill Cosby, Clair Huxtable dans « The Cosby Show », s’excuse auprès des étudiants et des parents de l’Université Howard après avoir applaudi la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie d’annuler Condamnation pour agression sexuelle de Cosby

Rashad, qui a récemment été nommée doyenne des beaux-arts de l’Université Howard, a envoyé une lettre vendredi aux étudiants et aux parents pour s’excuser « sincères » pour son tweet qui « a fait tant de mal », selon les reportages de CNN et NBC « Aujourd’hui ».

« Mes remarques n’étaient en aucun cas dirigées contre les survivantes d’agressions sexuelles. Je m’oppose avec véhémence à la violence sexuelle, je ne trouve aucune excuse pour un tel comportement, et je sais que l’Université Howard a une politique de tolérance zéro envers la violence interpersonnelle », a-t-elle écrit.

Le tribunal a statué mercredi qu’un accord avec un ancien procureur signifiait que Cosby ne pouvait pas être inculpé dans cette affaire. Rashad a salué la décision du tribunal comme « un terrible tort en cours de réparation » dans un tweet désormais supprimé.

« Une erreur judiciaire est corrigée », a ajouté Rashad sur Twitter, à côté d’une photo de Cosby, qui a depuis été libéré de la prison d’État.

Dans un tweet de suivi, Rashad a écrit : « Je soutiens pleinement les survivants d’agressions sexuelles qui se manifestent », ajoutant que son « post n’était en aucun cas destiné à être insensible à leur vérité ».

« Personnellement, je sais par mes amis et ma famille que de tels abus ont des effets résiduels à vie », a ajouté l’acteur. « Mon souhait le plus sincère est la guérison. »

Cosby, 83 ans, a été reconnu coupable en 2018 d’avoir drogué et agressé Andrea Constand, un employé de l’Université Temple, en 2004 dans son domaine de la banlieue de Philadelphie.

L’université Howard a publié une déclaration en réponse au tweet de l’actrice disant que les opinions personnelles des dirigeants ne reflètent pas celles de l’université.

« Alors que Dean Rashad a reconnu dans son tweet de suivi que les victimes doivent être entendues et crues, son tweet initial manquait de sensibilité envers les survivantes d’agressions sexuelles », indique le communiqué. « Nous continuerons à défendre pleinement les survivants et à soutenir leur droit d’être entendus. »

Cosby a été inculpé fin 2015, lorsqu’un procureur armé de preuves nouvellement descellées – sa déposition préjudiciable du procès de Constand – l’a arrêté quelques jours avant l’expiration du délai de prescription de 12 ans.

Constand a déclaré dans une déclaration conjointe avec ses avocats Dolores M. Troiani et Bebe Kivitz que la décision était « non seulement décevante mais préoccupante en ce qu’elle peut décourager ceux qui demandent justice pour agression sexuelle dans le système de justice pénale de signaler ou de participer à la poursuites contre l’agresseur ou peut obliger une victime à choisir entre engager une action pénale ou civile.

Cosby a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à dix ans dans une prison d’État près de Philadelphie. Il avait juré de servir les 10 ans plutôt que de reconnaître tout remords suite à la rencontre avec Constand.

Arrière-plan:Bill Cosby libéré de prison après l’annulation de la condamnation pour agression sexuelle par la Cour suprême de Pennsylvanie

Bill Cosby publie des nouvelles chocs. Pour les survivants d’abus, c’est « très déclencheur ».

Alors que Rashad a salué la nouvelle de la libération de Cosby, d’autres célébrités ont condamné cette décision.

La star de « Fresh Prince », Janet Hubert, a qualifié les tweets de Rashad de « terriblement faux ».

« Phylicia à quoi tu penses !!! » Hubert tweeté. « TOUT LE MONDE savait ce qu’il faisait à l’époque. Comment pourriez-vous PAS! Obtenez votre parapluie sista ici vient la douche (juron). Je suis indigné qu’il ait été libéré. »

« À chaque femme qui a été agressée sexuellement par #BillCosby, mon cœur fait mal pour vous aujourd’hui et je suis en pleine fureur », a déclaré l’acteur Debra Messing a tweeté. « C’est horrible. »

Dylan Farrow, qui a accusé son père adoptif Woody Allen de l’avoir agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant, étiqueté les nouvelles comme « un parfait exemple de la façon dont, non seulement notre société, mais notre système de justice échoue continuellement aux survivants d’agression sexuelle ».

« Pour ceux qui s’interrogent sur moi-même et sur les autres survivants sur les raisons et le moment de se manifester, j’espère qu’aujourd’hui sera un moment propice à l’apprentissage de l’empathie et pourquoi il faut des années, voire jamais, à quelqu’un pour discuter de leurs abus », a-t-elle écrit. « De nombreux survivants regarderont les événements d’aujourd’hui et décideront que cela n’en vaut pas la peine; que même lorsque justice est rendue, elle peut être retirée. »

Actrice et militante Amber Tamblyn tweeté : « Je ne veux rien entendre sur la façon dont l’annulation de la culture a ruiné la vie des hommes pendant l’ère MeToo en tenant compte des femmes et des survivants. Comment nous sommes allés trop loin. »

« La nouvelle d’aujourd’hui selon laquelle la condamnation de Cosby est annulée est la preuve que nous ne sommes pas allés assez loin. Notre système judiciaire DOIT changer », a-t-elle ajouté.

Suite:Cela fait deux ans que le mouvement #MeToo a explosé. Maintenant quoi?

Dans une déclaration à l’Associated Press, Anita Hill, présidente de la Commission Hollywood, a déclaré que « la décision démontre comment les défaillances de nos systèmes de justice pénale rendent impossible la responsabilité des agressions sexuelles ».

Hill a ajouté: « Des systèmes qui garantissent la responsabilité des agresseurs puissants, protègent les travailleurs et empêchent les accords qui protègent les agresseurs sont nécessaires de toute urgence dans le divertissement et d’autres industries. »

Acteur Josh Gad a écrit sur Twitter: « Les victimes d’agressions sexuelles méritent mieux que tout ce qui vient de se passer (juron) en Pennsylvanie. »

Auteur Ibram X. Kendi a dit qu’il « croit(s) aux survivants ».

Ana Navarro-Cárdenas, stratège politique et commentatrice, a pris sur Twitter remercier les dizaines de femmes qui ont fait des allégations contre Cosby.

« Merci à tous ceux qui ont eu le courage de s’exprimer et de demander justice », a-t-elle écrit. « Ce n’était pas en vain. Il a purgé deux ans. Nous savons tous ce qu’il a fait. (Et) ils ont permis à d’autres femmes de se manifester plus facilement. »

Actrice Rosanna Arquette partagé elle « connaît tant de jeunes femmes et hommes qui ont tellement peur de porter plainte contre leur violeur et de se traumatiser eux-mêmes » sur Twitter.

« J’ai le cœur brisé aujourd’hui d’apprendre la nouvelle de la libération de Cosby », a-t-elle ajouté, « c’est écoeurant. Mon cœur est avec mes sœurs survivantes. Nous avons du travail à faire. »

« QUAND les choses s’amélioreront-elles pour les femmes et les filles en ce qui concerne les agressions sexuelles, le sexisme, la misogynie et l’âgisme ? Kathy Griffin tweeté. « Que faudra-t-il ? Tellement découragé.

Cosby a été la première célébrité jugée et condamnée à la suite du mouvement #MeToo.

Contributeur : Maria Puente ; Presse associée, Elise Brisco