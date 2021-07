Phylicia Rashad écrit des excuses aux étudiants de l’Université Howard après un tweet faisant l’éloge de la libération de Bill Cosby

PHYLICIA Rashad a écrit des excuses aux étudiants de l’Université Howard pour son tweet faisant l’éloge de la libération de son ancienne co-star Bill Cosby.

Rashad, qui a joué aux côtés du comédien en disgrâce dans The Cosby Show, a tweeté à propos d’un tort « en cours de réparation » après la libération de Cosby de prison.

Rashad s’est excusé d’avoir célébré la libération de Cosby Crédit : Getty

Cosby a été libéré de prison mercredi Crédit : Splash

Maintenant, au milieu des appels à sa révocation en tant que nouveau doyen du programme des beaux-arts de Howard, Rashad a présenté des excuses aux étudiants.

« Mes remarques ne visaient en aucun cas les survivantes d’agressions sexuelles », a-t-elle écrit.

« Je m’oppose avec véhémence à la violence sexuelle, je ne trouve aucune excuse pour un tel comportement, et je sais que l’Université Howard a une politique de tolérance zéro envers la violence interpersonnelle. »

Rashad a poursuivi en disant qu’elle avait supprimé son tweet et qu’elle passerait les prochaines semaines à participer à « une écoute active » et à des séances de formation pour apprendre comment elle peut être « une alliée plus forte pour les survivantes d’agressions sexuelles ».

Le tweet original de Rashad est sorti après que Cosby a été libéré de prison après avoir purgé moins de trois ans pour avoir prétendument drogué et agressé sexuellement Andrea Constand en 2004.

Le couple a joué le mari et la femme dans The Cosby Show Crédit : Getty

Le Cosby Show a duré huit saisons de 1985 à 1992 Crédit : Getty

La libération de Cosby a été accueillie avec une énorme quantité de réactions négatives Crédit : AP

« ENFIN !!!! Un terrible tort est en train d’être réparé – une erreur judiciaire est corrigée ! », a écrit l’actrice le 30 juin.

Le tweet a suscité une énorme réaction et l’Université Howard a publié une déclaration se distanciant du tweet de célébration de Rashad peu de temps après.

« Les positions personnelles des dirigeants de l’université ne reflètent pas les politiques de l’Université Howard », lit-on dans la déclaration de l’université.

« Nous continuerons à défendre pleinement les survivants et à soutenir leur droit d’être entendus. »

Rashad est également revenue sur sa position après avoir supprimé son tweet d’origine et en avoir écrit un nouveau plus tard dans la journée du 30 juin.

« Je soutiens pleinement les survivants d’agressions sexuelles qui se manifestent. Mon message n’était en aucun cas destiné à être insensible à leur vérité », a-t-elle écrit.

« Personnellement, je sais par mes amis et ma famille que de tels abus ont des effets résiduels à vie. Mon souhait le plus sincère est la guérison. »

Les dernières excuses de Rashad sont venues après que Cosby se soit adressé à Twitter pour nier à nouveau avoir jamais drogué ou avoir eu des relations sexuelles non consensuelles avec qui que ce soit, et blâmer les médias d’avoir induit le public en erreur à son sujet.

« En réponse à la rhétorique que les médias continuent de pousser, Bill Cosby n’a jamais admis dans son témoignage de déposition, ni nulle part ailleurs, des contacts sexuels non consensuels avec une femme et/ou la drogue de qui que ce soit », lit-on dans les tweets.

« Il n’a jamais admis avoir consommé des boissons, comme les médias voudraient vous le faire croire. Il a fermement maintenu son innocence, avant et après avoir été faussement reconnu coupable d’attentat à la pudeur aggravée.

« Les médias grand public ont induit le public en erreur de manière irresponsable, flagrante et inexcusable avec une couverture hors contexte concernant le témoignage de Bill Cosby. »