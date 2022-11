Phryges dévoilée en tant que mascotte officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Les organisateurs de Paris 2024 ont dévoilé lundi un bonnet phrygien en tant que mascotte officielle des prochains Jeux olympiques et paralympiques d’été.

Les mascottes, nommées Phryges, ont été dévoilées avec un peu plus de 600 jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques en 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques utilisent le même design avec de légères différences.

L’Olympic Phryge est de forme triangulaire et est livré avec un sourire amical, des yeux bleus, un ruban tricolore et de grandes baskets colorées. La version paralympique comprend une jambe prothétique qui va jusqu’au genou.

“Les mascottes ont toujours occupé une place particulière dans l’histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques”, a déclaré le président de Paris 2024, Tony Estanguet. et d’autres sites olympiques.”

Les organisateurs ont déclaré vouloir véhiculer l’idée que le sport peut tout changer et qu’il mérite d’avoir une place prépondérante dans la société à travers les mascottes, rapporte Xinhua.

“Il est temps d’introduire le sport dans notre vie quotidienne – tous les sports et toutes les façons de vivre le sport – par la participation et l’encouragement”, a déclaré Paris 2024 dans un communiqué.

Les produits sous licence des mascottes seront disponibles à partir du 15 novembre sur la boutique officielle de Paris 2024.

Un homme sur des skis, appelé Schuss, est devenu le premier personnage à apparaître comme mascotte non officielle aux Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble en 1968.

Waldi, un teckel multicolore, a été considéré comme la première mascotte officielle des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Les mascottes sont depuis devenues les ambassadeurs olympiques les plus populaires et les plus mémorables à chaque édition des Jeux.

