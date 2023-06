PhRMA poursuit l’administration Biden pour les négociations sur les médicaments de Medicare

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin le 10 avril 2023 à New York.

Mercredi, le plus grand groupe de pression de l’industrie pharmaceutique et deux autres organisations poursuivi l’administration Biden sur les nouveaux pouvoirs de Medicare de réduire les prix des médicaments pour les personnes âgées en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation.

Recherche pharmaceutique et fabricants d’Amériqueainsi que la National Infusion Center Association et la Global Colon Cancer Association, soutiennent que les négociations de Medicare avec les fabricants de médicaments violent la Constitution américaine, dans une plainte déposée devant le tribunal de district fédéral du Texas.

PhRMA représente bon nombre des plus grands fabricants de médicaments au monde, notamment Eli Lily , Pfizer et Johnson & Johnson .

Les groupes ont demandé au tribunal de déclarer le programme inconstitutionnel et d’empêcher le ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre en œuvre les négociations de Medicare sans « protections procédurales adéquates » pour les fabricants de médicaments.

HHS n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Il s’agit du quatrième procès contestant la disposition controversée de la loi sur la réduction de l’inflation, qui est devenue loi l’été dernier lors d’une victoire majeure du président Joe Biden et des législateurs démocrates.

La politique vise à rendre les médicaments plus abordables pour les Américains âgés, mais réduira probablement les bénéfices de l’industrie pharmaceutique. Merck et Bristol Myers Squibb – qui sont également représentés par PhRMA – et la Chambre de commerce des États-Unis ont déposé des poursuites distinctes contre la disposition au début du mois.

Le dernier procès fait valoir que le plan délègue trop d’autorité au ministère de la Santé et des Services sociaux.

PhRMA et les deux organisations soutiennent également que la disposition comprend une taxe d’accise « paralysante » visant à forcer les fabricants de médicaments à accepter le prix des médicaments dicté par le gouvernement, ce qui en fait une amende excessive interdite par le huitième amendement.

Le procès fait également valoir que la politique viole la procédure régulière en refusant aux sociétés pharmaceutiques et à la contribution du public sur la manière dont les négociations de Medicare seront mises en œuvre.

« Le système de fixation des prix dans la loi sur la réduction de l’inflation est une mauvaise politique qui menace la poursuite de la recherche et du développement et l’accès des patients aux médicaments », a déclaré le PDG de PhRMA, Stephen Ubl, dans un communiqué.

« Il viole également la Constitution américaine car il comprend des obstacles à la transparence et à la responsabilité, donne au pouvoir exécutif un pouvoir discrétionnaire absolu pour fixer le prix des médicaments dans Medicare et s’appuie sur un mécanisme d’application absurde pour forcer la conformité », a déclaré Ubl.

Les 10 premiers médicaments auxquels s’applique la disposition seront choisis en septembre, les prix convenus prenant effet en 2026.