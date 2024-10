PhotoSaintGermain 2024 : Prix Carmignac du photojournalisme : Lauréats et exposition

La 14e édition du Prix ​​Carmignac du photojournalisme est dédié à la condition des femmes et des filles en Afghanistan depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021.

Le Prix a été décerné au projet du duo composé du photojournaliste canado-iranien Kiana Hayeri et chercheur français Mélissa Cornetqui ont réalisé leur reportage pendant six mois avec le soutien de la Fondation Carmignac. Le pays de aucune femme offre un regard intime sur la situation des droits des femmes en Afghanistan.

De janvier à juin 2024, Kiana et Mélissa ont parcouru sept provinces d’Afghanistan pour enquêter sur les conditions de vie imposées aux femmes et aux filles par les talibans, qui, selon les recherches d’Amnesty International, pourraient constituer un possible crime contre l’humanité de persécution fondée sur le genre.

Ils ont rencontré plus de 100 femmes afghanes, interdites d’école et enfermées chez elles, des femmes journalistes et militantes qui luttent obstinément pour leurs droits, des mères horrifiées de voir l’histoire se répéter pour leurs filles et des membres de la communauté LGBTQI+. Ils ont documenté comment les talibans, faisant partie d’une société profondément patriarcale, ont systématiquement éliminé les femmes de la vie publique en leur supprimant leurs droits les plus fondamentaux : aller à l’école, à l’université, travailler, s’habiller comme elles le souhaitent, fréquenter les bains publics et les parcs, et même se beauté. salons. Fin août 2024, le régime taliban a encore renforcé son contrôle en promulguant une nouvelle loi obligeant les femmes à se couvrir le visage avec des masques et leur interdisant de faire entendre leur voix en public, notamment en chantant, en récitant ou en lisant à haute voix.

Le changement le plus marquant observé par Kiana et Mélissa depuis août 2021 est la perte générale d’espoir chez les femmes que leur situation puisse s’améliorer.

Pour documenter cette situation extrêmement sensible, Kiana et Mélissa ont utilisé divers médias, photos, dessins, vidéos, mais aussi. des œuvres d’art créées en collaboration avec des adolescentes afghanes.

Exposition à Paris du 25 octobre au 18 novembre 2024 dans le cadre du festival PhotoSaintGermain

Réfectoire des Cordeliers, 5 rue de l’Ecole de Médecine, Paris VI

Du lundi au dimanche, de 11h à 19h

ENTRÉE LIBRE

Exposition, en extérieur du 31 octobre au 18 décembre 2024

Port de Solférino, Paris VII, face au musée d’Orsay, en partenariat avec la Ville de Paris

www.fondationcarmignac.com/prix-photojournalisme/

www.fondationcarmignac.com

www.photosaintgermain.com