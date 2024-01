PHOTOS : ZAYN choque les fans avec une nouvelle coupe de cheveux à la Fashion Week de Paris

ZAYN a fait sa première apparition publique cette décennie au défilé Kenzo et a surpris les fans avec une nouvelle coupe de cheveux !

Selon Page sixl’artiste de “PILLOWTALK” a assisté à plusieurs défilés de la Fashion Week de Paris le week-end dernier, arborant une “nouvelle coupe de cheveux courts” quelques heures seulement après avoir été vue avec une coiffure totalement différente.

Quelque part entre le défilé Loewe Homme automne/hiver 2024 et le défilé Valentino Homme automne/hiver 2024-2025 (tous deux le samedi 20 janvier), la star a trouvé le temps de se relooker les cheveux, de couper le haut et de se débarrasser des blonde enfantine. Page six a été rapide à mentionner ancien Une direction membre du groupe Harry Styles faire des choix de coiffure similaires quelques mois auparavant.

Les fans ont pris aux réseaux sociaux en soutien au nouveau look en disant: “Je suis amoureux de Zayn aux cheveux courts” et “Il est magnifique comme toujours et encore plus jeune.” Visiblement séduit par cette coupe, un autre fan a commenté : “Zayn Malik se coupe les cheveux et sort avec désinvolture comme un garçon, réalises-tu à quel point tu es magnifique ?” Et nous ne pourrions être plus d’accord.