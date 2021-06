PHOTOS VIRALES ! Le look traditionnel d’Urvashi Rautela, qui vaut la peine de Rs 58 lakh, vous laissera bouche bée

La star de Bollywood Urvashi Rautela n’a jamais manqué d’étonner avec ses choix vestimentaires impeccables. Des looks de l’aéroport à ses robes de tapis rouge, les tenues d’Urvashi ont pour la plupart un bling supplémentaire qui la distingue des autres. En fait, l’actrice affiche souvent des tenues luxueuses et chères et s’assure d’y ajouter son punch signature.

Récemment, l’actrice a assisté à la cérémonie mehndi de la petite-fille de l’acteur devenu politicien Manoj Kumar, Muskaan Goswami, et a réussi à faire tourner les têtes dans un saree patola Rs 58 lakh. Oui, tu l’as bien lu!

Urvashi était magnifique dans un look ethnique complet qui comprenait le sari patola vibrant associé à des bijoux en diamant, un maquillage rosé et une pochette ornée.

L’actrice Urvashi Rautela a récemment montré son sari sur Instagram dans une vidéo qu’elle portait pour la célébration du mehndi. Elle a sous-titré la vidéo : » Portant l’un de mes SAREE PATOLA les plus préférés fabriqués au GUJARAT. Chaque sari Patola classique peut survivre pendant environ 300 ans et conserver sa couleur. Ils sont connus pour leurs couleurs vives et leurs motifs géométriques entrecoupés de motifs folkloriques. Mariée Muskaan Les vibrations nocturnes Mehendi de Goswami. »

Regardez la vidéo ici :

Le sari multicolore d’Urvashi Rautela avec des bordures rouges et un chemisier bleu provient de l’atelier de la créatrice Asha Gautam et vaut Rs 4 25 500. Les bijoux, y compris les bracelets et les bagues de Pooja Diamonds, valaient 24 50 000 roupies. Le tour de cou et le mang tikka qui ont l’air absolument royal sur Urvashi Rautela proviennent de la collection de Karan Johar chez Tyaani Jewelers qui donne une touche moderne à une touche traditionnelle. Le look complet d’Urvashi Rautela pour la célébration du mehndi valait 58 75 500 roupies et l’actrice a réussi à le faire avec la plus grande élégance et grâce.

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue ‘Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’.

L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan.

Elle sera également vue dans un rôle principal dans la série Web « Inspector Avinash » aux côtés de Randeep Hooda.