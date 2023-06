PHOTOS : Vernon fait tourner son moteur au salon de l’auto de la fête des pères

La Dodge Dart 1970 de Donna et Guy Schmidt, l’une des 105 voitures anciennes du salon annuel de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, a eu lieu au parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Les Vernonites découvrent les 105 voitures exposées au salon annuel de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, organisé sur le parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) La Chrysler Roadster 1926 de John et Sue Wolfe, l’une des 105 voitures anciennes du salon annuel de l’automobile de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, a eu lieu sur le parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Le moteur de la Chevrolet Chevelle 1966 de Dakota Martens, l’une des 105 voitures anciennes du salon annuel de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, organisé sur le parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Une rangée de voitures au salon annuel de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, organisé sur le parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) Une Chevrolet Belair de 1953, l’une des 105 voitures anciennes du salon annuel de l’automobile de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, organisée sur le parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) La Corvette Cabriolet de JR et Marisa Muncaster, l’une des 105 voitures anciennes du salon annuel de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, a eu lieu sur le parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo) La Victoria de Betty Schindel, l’une des 105 voitures anciennes du salon annuel de l’automobile de la fête des pères du North Okanagan’s Vintage Car Club, a eu lieu au parking du Village Green Mall le dimanche 18 juin. (Bowen Assman Photo)

La fête des Pères a été l’occasion idéale pour le Vintage Car Club de North Okanagan de poursuivre sa tradition d’accueil d’un salon de l’automobile. Pourquoi?

« Parce que les gars aiment les voitures », a déclaré Heather Pirinen, responsable du chapitre Vernon’s Car Club.

Ce ne sont pas seulement les hommes qui ont assisté à l’événement, qui en est à sa 27e édition. Trois femmes ont apporté leurs propres voitures au spectacle, et des centaines d’autres se sont présentées pour assister aux festivités.

« Le premier événement que nous avons jamais eu était de 40 voitures et maintenant c’est jusqu’à 105 », a déclaré Pirinen.

L’admission s’est faite par don, les fonds étant destinés à l’achat d’outils et d’équipements indispensables aux départements automobiles des écoles secondaires des districts scolaires de Vernon et de North Okanagan.

Il y avait aussi un barbecue au salon au stationnement nord du Village Green Centre (par SportChek), avec des hamburgers et des hot-dogs à vendre par le chapitre du club automobile de Kelowna.

Selon Laurie Feniuk, membre, le club de 30 membres organise une foule d’événements et est ouvert à tous, même ceux qui n’ont pas de voiture.

« Nous avons fait un tas de courses de poker, de funérailles, de mariages et de visites de vignobles », a déclaré Feniuk. « De plus, notre chapitre accueillera le salon National Vintage Car Club l’année prochaine, pour le long week-end de mai. »

Pour plus d’informations, visitez okanagan.vccc.com.

