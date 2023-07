PHOTOS : Vernon BMX Club accueille une course nationale massive

Le Vernon BMX Club grouillait de coureurs de partout au Canada et des États-Unis samedi pour la course Rattler Nationals.

Environ 500 coureurs ont pris part à l’événement sanctionné par BMX Canada qui a débuté le vendredi 14 juillet et se terminera le dimanche 16 juillet.

Il y a trois événements nationaux différents qui se déroulent au BMX Club sur la 47e Avenue ce week-end. C’est la première fois que le Vernon BMX Club accueille un événement national depuis 2018.

Samedi a vu 93 motos décoller sur la piste sinueuse avec beaucoup de sauts et de bosses, chaque moto étant composée de garçons et de filles de niveaux de compétence similaires. Les coureurs n’avaient que deux ans.

« C’est absolument incroyable, cet événement », a déclaré Shylo Orchard, président et opérateur de piste au Vernon BMX Club. « C’est la première fois depuis longtemps que nous avons l’opportunité d’accueillir. »

Plusieurs coureurs locaux étaient en compétition samedi, dont Toran Edwards, le coureur professionnel local Nathan Martin et Drew Solems.

« Nous avons également beaucoup de nos demi-trackers de deux ans et de nouveaux pilotes ici », a déclaré Orchard. « Tous nos membres Vernon BMX profitent de la piste à domicile et ils le font vibrer ce week-end. »

L’événement sert de qualification pour le Canadian Grand Nationals, qui se déroule à Chilliwack au Heritage Park le week-end de l’Action de grâces. Les coureurs essaient de récolter autant de victoires nationales que possible avant les Grands Nationaux.

Orchard a déclaré que de nombreux sponsors et bénévoles ont rendu l’événement possible. En particulier, les bénévoles ont travaillé sans relâche dans la préparation de l’événement.

« Ces trois derniers mois, j’ai eu un mal de tête sourd. Les 10 derniers jours, nous n’avons pas dormi », a ri Orchard.

Le BMX Club existe depuis 41 ans et l’année prochaine, ils construiront une nouvelle piste sur leur même site. La construction débutera au printemps prochain.

« Chaque lundi, nous nous entraînons en tant que club de Vernon et tous les mardis, nous courons, et nous sommes l’un des frais de course les plus bas en Colombie-Britannique. Nos entraînements sont toujours gratuits et nous prenons de nouveaux membres tout le temps », a déclaré Orchard.

“C’est un joyau caché.”

Les courses reprendront dimanche à partir de 8h00

Brendan Shykora

CyclismeVéloÉvénementsVernon