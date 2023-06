PHOTOS : Une vitrine de la culture métisse au centre-ville de Kelowna

Le Kelowna Metis Rendezvous a eu lieu le 21 juin pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones.

Le parc Stuart au centre-ville de Kelowna bourdonnait de monde de 11 h à 16 h

La directrice exécutive de la Nation métisse de la Colombie-Britannique, Nikki McCrimmon, a déclaré que même si elle était organisée par la Société métisse, la journée visait à célébrer toutes les nations.

« Aujourd’hui, il s’agit de reconnaître la terre, de célébrer la terre et de montrer à la communauté à quoi cela ressemble. »

L’événement comprenait des tentes médicinales pour en apprendre davantage sur les médecines locales, les zones de purification et beaucoup de jigging, une danse spécifique à la culture métisse.

« Il est important pour la communauté non autochtone de voir comment nous célébrons et à quoi cela ressemble et à quel point la terre est importante pour notre culture et pour les peuples autochtones.

La journée comprenait également des activités pour les enfants, notamment un toboggan gonflable, de la peinture faciale et de la craie de trottoir. Les adultes pouvaient s’essayer au lancer de hache avec Axe Monkeys.

Un déjeuner gratuit composé de chili et de bannock a été offert à tous les participants.

« J’ai été élevé pour être un fier Métis et je le suis absolument », a déclaré McCrimmon. « Je pense que notre culture est très holistique et c’est pourquoi j’aime les jours comme aujourd’hui afin que nous puissions montrer à quoi cela ressemble. »

