PHOTOS : Une extravagance pour la fête du Canada dans le parc Polson de Vernon

C’est une grande fête à Polson Park alors que des centaines de personnes se rassemblent pour célébrer la fête du Canada le samedi 1er juillet.

Des gens de partout sont venus au parc de Vernon pour profiter de la musique live toute la journée, des food trucks, des activités pour les enfants et bien plus encore.

Il y avait une compétition de planche à roulettes au skate park de Polson Park à 10 heures du matin, lorsque les danseurs ukrainiens de Sadok se sont également produits à la coquille du groupe.

Le centre des arts communautaires de Vernon avait un stand pour que les enfants puissent participer à des activités artistiques et artisanales, et les enfants ont également profité d’un château gonflable et d’un parc de pulvérisation.

Le marché Polson était en pleine vigueur de 11h à 18h avec des dizaines de vendeurs locaux.

Comme option de collation saine, des cerises locales gratuites étaient proposées de 13 h à 14 h.

Un défilé de vélos pour tous les âges est également parti du pavillon à 14h

Pour certains, célébrer la fête du Canada à Vernon est une tradition annuelle de longue date. Pour d’autres, c’était la première fois qu’ils vivaient la fête nationale.

«Nous avons amené nos petits-enfants de Portland, en Oregon, pour célébrer la fête du Canada pour la première fois de leur vie», a déclaré Debbie Ross, une résidente de Vernon. « Nous avons juste fait la queue pour le château gonflable ici et nous passons un bon moment, et nous allons faire le tour et regarder les étalages. Ensuite, nous nous dirigeons vers la piscine d’Armstrong.

Ross dit qu’elle a toujours aimé célébrer la fête du Canada, ajoutant que sa fille est dans la GRC et porte son uniforme Red Serge à Coquitlam aujourd’hui.

Il n’y aura pas de feu d’artifice à Vernon pour la deuxième année consécutive, ce qui est bien pour Ross.

« J’en suis très heureux. Mon chien est complètement paniqué par les feux d’artifice et il y a trop de risque d’incendie.

Rick Van Valkengoed profitait du temps parfait avec sa famille dans le parc. La fête du Canada est une journée spéciale pour lui.

« Je suis un Canadien de première génération, mes parents sont venus de Hollande après la Seconde Guerre mondiale lorsque le gouvernement canadien a ouvert les frontières aux Néerlandais, et oui, c’est très important », a-t-il déclaré.

La caractéristique la plus accrocheuse de Polson Park samedi était un dinosaure animatronique géant, qui appartient à Gordon Schnare du Centre des sciences d’Okanagan.

« C’est mon dinosaure personnel, mais nous avons un autre dinosaure qui vit à l’intérieur du Centre des sciences », a déclaré Schnare.

Le Spinosaurus, nommé Karen, a été acheté par la famille de Schnare lors d’une vente aux enchères en même temps que le Science Center a acheté son dinosaure.

En plus de montrer Karen, Schnare effectuait une expérience scientifique préférée des fans. Toutes les demi-heures, il faisait un « geyser Coke et Mentos », déposant un Mentos dans une bouteille de Coca à l’aide d’une buse imprimée en 3D avant de s’enfuir et de regarder le Coca tirer à 20 pieds dans les airs.

« J’aime vraiment voir tout le monde à Polson Park, c’est formidable de voir la communauté se rassembler », a déclaré Schnare.

Pour une liste complète des activités à Polson Park aujourd’hui, visitez polsonmarket.com/canada.

Brendan Shykora