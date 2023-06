PHOTOS : une affaire royale à Kelowna’s Coast Capri soutenant les petits héros

Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) La famille Cabilin s’est déguisée pour le bal de charité enchanté des enfants. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) L’hôte B Mack vêtu d’une tenue royale pour le bal de charité enchanté des enfants. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News) Robes, couronnes, paillettes et étincelles remplies de Coast Capri à Kelowna pour le bal de charité enchanté des enfants le 11 juin 2023. (Brittany Webster/Capital News)

Des étincelles et des paillettes, des robes de bal et des couronnes.

Le Coast Capri s’est retrouvé en présence de la royauté pour le bal annuel de charité enchanté des enfants.

Le disc-jockey local B Mack vêtu d’une tenue royale pour accueillir l’événement.

« C’est la deuxième année [dance] for Heroes for Little Heroes qui a été lancé par notre fondateur Teagan MacDougall. Il s’agit essentiellement de visites à l’hôpital pour les enfants malades. Ce qu’ils font, c’est qu’ils apportent cet élément de ce bal enchanté dans ces hôpitaux. Ils se déguiseront en princesses Disney et iront rendre visite à ces enfants.

L’événement a été complet pour la deuxième année consécutive, même après avoir augmenté la capacité à 244. La vente de billets aide à financer Heroes for Little Heroes tout au long de l’année.

« Tous ces enfants s’amusent à regarder toutes ces princesses Disney et à jouer des airs amusants, des trucs sur le thème de Disney et d’autres trucs remplis de danse, puis des prix aussi. »

L’événement de trois heures du 11 juin comprenait un dîner de pizza, la fabrication de couronnes et de baguettes, des animaux en ballon, un photomaton et beaucoup de danse. Plusieurs adultes se sont joints à la fête en se déguisant et en se rendant sur la piste de danse avec leurs enfants.

