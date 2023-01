Photos : un kamikaze tue des dizaines de personnes dans une mosquée du nord-ouest du Pakistan

Le ministre en chef par intérim de cette province du nord-ouest, Muhammad Azam Khan, a annoncé que 95 personnes avaient été tuées et 221 blessées, ce qui en fait l’une des attaques les plus meurtrières jamais perpétrées contre les forces de sécurité pakistanaises. L’explosion a signalé la reprise éhontée des tactiques violentes par le groupe extrémiste taliban pakistanais, qui avait autrefois été réprimé par une répression militaire et qui, jusqu’à récemment, était en pourparlers de paix avec le gouvernement.