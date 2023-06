PHOTOS : Un club de motards soutient le sien lors de la marche annuelle Move to Cure ALS à Kelowna

C’était une fête dimanche matin au Island Stage Waterfront Park à Kelowna.

Les gens se sont rassemblés en chemises violettes vers 10 h le 11 juin pour la marche annuelle Move to Cure ALS.

Darryl Borsato lutte contre la SLA depuis environ six ans. Il a participé à l’événement avec un grand système de soutien.

« La marche est un outil de collecte de fonds très important pour ALS BC. Cela fournit beaucoup d’argent pour les programmes de prêt d’équipement, ce qui est essentiel pour les patients comme moi qui sont confrontés à cette maladie au quotidien.

La SLA, également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou Gehrig, affecte la façon dont le cerveau communique avec le reste du corps et provoque une paralysie. La SLA Canada déclare que 80 % des personnes atteintes de la maladie meurent dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic.

Borsato a été désigné comme l’un des principaux donateurs de la marche de 2023, ayant recueilli plus de 6 000 $ avant le début de la marche.

L’événement comprenait un déjeuner barbecue, un encan silencieux et un tirage 50/50. Les frères Zamboni ont offert à la foule de la musique live.

« ALS BC est incroyable », a déclaré Borsato. « Si vous avez besoin d’un équipement, ils l’ont dans les 48 heures. Ils sont tellement au top de leur jeu. »

Borsato a été rejoint par les Punishers LEMC, un club de motards fraternel des forces de l’ordre, sa femme et d’autres membres de sa famille.

Le total des fonds recueillis n’était pas connu au moment de la publication, mais tous les fonds soutiendront les patients atteints de SLA en Colombie-Britannique et la recherche par le biais de Project Hope.

