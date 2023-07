PHOTOS : « Truss The Process revient au parc municipal de Kelowna

De nombreux artistes locaux monteront sur scène le samedi 29 juillet au parc municipal de Kelowna pour « Truss the Process ». (Jordy Cunningham – Capital News) L’événement comprend une petite exposition de voitures. (Jordy Cunningham – Capital News) (Jordy Cunningham – Capital News) (Jordy Cunningham – Capital News)

Besoin d’une activité ce samedi 29 juillet ?

Dirigez-vous vers le centre-ville alors que ‘Truss The Process prend le parc municipal de Kelowna de 14 h à 23 h

Après que plus de 2 000 personnes aient assisté à l’événement de l’année dernière, West Coast Truss est de retour en ville avec son événement communautaire annuel pour célébrer la culture et rassembler les gens.

De nombreux artistes locaux montent sur scène tout au long de la journée et la tête d’affiche de ce soir est la superstar internationale du Bhangra Jazzy B. C’est un chanteur et auteur-compositeur canadien qui a 12 albums studio et a travaillé avec Snoop Dogg dans le passé. En 2015, il a été la première personne d’origine sud-asiatique à être ajoutée au BC Entertainment Hall of Fame Star Walk. Au cours des dernières années, il s’est produit lors des matchs des Canucks de Vancouver.

Il y a aussi un rallye de camions de restauration, des jeux, de l’artisanat, un café en plein air et une petite exposition de voitures.

L’événement est gratuit pour le public.

