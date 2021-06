Photos tragiques d’un chien de sauvetage étranglé par le mari monstre de Caroline Crouch alors qu’il organisait un faux cambriolage pour couvrir un meurtre

Des images TRAGIC ont été publiées du chien que le mari tueur de Caroline Crouch a étouffé alors qu’il organisait une fausse effraction pour couvrir son meurtre.

Le corps du chien de compagnie de la famille Roxy a été retrouvé par la police pendu sans vie sur la rampe de leur maison à Athènes, en Grèce.

Roxy a été retrouvée piquée sur la rampe de la maison de Caroline à Athènes Crédit : INSTAGRAM

Babis (L) a étouffé le chien pour simuler une effraction dans le but de dissimuler le meurtre de sa femme Caroline (R) Crédit : pixel8000

Après avoir étouffé Caroline, 20 ans, Babis Anagnostopoulos, a tué son chien de compagnie avant de déplacer le chiot dans les escaliers.

Il a pendu le chien d’un an pour faire croire que des cambrioleurs étaient entrés dans la maison et avaient assassiné sa femme et son animal de compagnie.

Le refuge pour animaux où Roxy a été adoptée a publié une photo du chiot le 19 mai, rappelant le jour où le chiot a été présenté à Caroline et Babis.

« C’était début décembre lorsque le téléphone de notre bénévole a sonné et qu’elle a entendu une voix angélique demandant d’adopter l’un de nos nombreux animaux errants », a posté le refuge « I Koiti » sur Facebook.

« Rendez-vous pris pour le lendemain d’une part avec Roxy et d’autre part la douce Caroline câline avec les petites Lydia et Babis.

« Ils sont tombés amoureux de notre petit au premier regard et n’ont pas mis longtemps à repartir cette fois avec leur nouveau membre de la famille, la petite Roxy.

« La famille de Caroline était l’une de celles que les bénévoles considèrent comme des modèles. »

Roxy a été retrouvée morte par la police le matin du 11 mai

Pendant ce temps, les parents de Caroline vont demander aujourd’hui la garde complète de leur petite-fille de 11 mois.

David et Susan Crouch déposeront une demande de prise en charge de Lydia au tribunal de la famille d’Athènes.

Les parents de Babis s’occupent de Lydia, 11 mois, et disent vouloir se mettre d’accord sur les conditions de garde.

Mais Thanassis Harmanis, l’avocat de la famille Crouch, a déclaré que les parents de Caroline, qui vivent sur l’île grecque d’Alonissos, voulaient s’occuper d’elle.

Il a dit: « Vous ne pouvez pas donner l’enfant aux parents d’un meurtrier. »

Dans un témoignage aujourd’hui, tordu Babis a imputé sans vergogne à Caroline son meurtre, déclarant qu’elle était devenue agressive après une fausse couche.

Babis, un pilote d’hélicoptère, a comparu devant le tribunal pour la première fois hier

« Caroline est tombée enceinte quelques semaines après notre mariage », a-t-il déclaré à un juge d’un tribunal d’Athènes.

« Malheureusement, alors qu’elle était enceinte de trois mois, Caroline a fait une fausse couche, et depuis lors, son comportement a progressivement changé.

« Mais le catalyseur du changement de comportement de Caroline a été la fausse couche de sa première grossesse.

« À partir de ce moment-là, elle a commencé à avoir des explosions et des explosions agressives envers moi. »

Babis a poursuivi en disant que ce qu’il avait fait était pour la sécurité de leur fille.

« Encore une fois, je m’excuse et je tiens à souligner que ma seule pensée et guide pour ce qui s’est passé ensuite était ma fille unique », a-t-il déclaré.

Il a été révélé que Caroline avait écrit des entrées de journal déchirantes en code pour enregistrer secrètement les abus horribles auxquels elle avait été confrontée de la part de son mari tueur.

Des extraits dépeignent un mariage houleux et contrôlant avec son mari pilote d’hélicoptère grec, qui l’a amenée à menacer de le quitter.

On pense que les journaux intimes, dont certains ont été écrits en code, relatent des détails troublants de la détérioration et de la violence du mariage de Croupton à l’approche de l’étranglement de Babis. rapporte le Times.

Mais les procureurs grecs ont interdit toute publication ultérieure des journaux secrets, arguant qu’ils pourraient nuire au procès.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct. de 10h à midi. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.