PHOTOS : Scott Niedermayer, ancien de la BCHL, chausse ses patins à la patinoire extérieure de Penticton

De Scott Niedermayer à Kyle Turris et Brendan Morrison, près d’une douzaine des vétérans du hockey les plus appréciés de la province ont chaussé les patins à Penticton le samedi après-midi 21 janvier pour le match des anciens de la BC Hockey League.

Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du match des étoiles de la ligue, les anciens attaquants des Canucks de Vancouver Garry Valk et Geoff Courtnall se sont joints aux vedettes susmentionnées en tant que personnes ayant une expérience de la LNH sur la nouvelle patinoire extérieure de la ville.

“Ces jeux sont très amusants”, a déclaré Niedermayer. « Lorsque vous êtes à la retraite, vous n’êtes pas autant là, alors dans des moments comme celui-ci, vous devez reprendre là où vous vous étiez arrêté et vous amuser sur la glace.

Parmi les autres à jouer dans le jeu figurent les anciens de la BCHL Pat Hodgins, Mike Di Stefano, Wade MacLeod, Mark MacMillan, Mitch MacMillan et Bruce Courtnall, ainsi que Tyler Johnston, une vedette de la série à succès Letterkenny.

Divisés en deux équipes, les vétérans se sont livrés à un match à trois contre trois. La vitrine des anciens de cette année a marqué la première fois dans l’histoire de la BCHL qu’un tel événement a été joué dans une installation extérieure.

Niedermayer a même trouvé le fond du filet, les fans dans les gradins hurlant d’excitation et la neige tombant au sol à Penticton.

Entre les périodes, le quadruple champion de la Coupe Stanley a donné quelques conseils aux vedettes actuelles de la BCHL.

“La compétence qu’ils ont aujourd’hui est assez incroyable”, a déclaré Niedermayer. “Profitez-en et travaillez dur… il y aura des défis à mesure que vous progresserez et essayerez de passer au niveau suivant, et il s’agit de s’y tenir et de surmonter ces choses.”

Inscrit au Temple de la renommée du hockey, le défenseur né à Cranbrook a également remporté deux médailles d’or olympiques pour le Canada en 2002 et 2010.

Il a été rejoint sur la glace samedi par le susmentionné Morrison, qui a disputé huit saisons avec les Canucks de 1999 à 2008. Turris, quant à lui, a annoncé sa retraite de la LNH en août 2022 après avoir disputé 14 saisons dans la ligue.

