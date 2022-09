Photos satellites : une attaque israélienne endommage la piste de l’aéroport syrien

DUBAI, Emirats Arabes Unis – Une frappe israélienne sur un aéroport syrien a creusé de grands cratères à trois endroits sur la piste de l’installation, fermant à nouveau l’aérodrome après une frappe quelques jours plus tôt qui a également interrompu le trafic, des images satellite analysées jeudi par l’émission Associated Press.

Les images satellites de Planet Labs PBC prises mercredi montrent que la seule piste est-ouest de l’aéroport portait trois nouveaux cratères. Des véhicules et des ouvriers ont encerclé les deux cratères tandis que celui le plus à l’est n’avait pas de circulation à proximité.

Des images prises plus tôt mercredi matin ont également montré un incendie et de la fumée s’élevant des prairies juste au sud de l’aéroport dans une partie de son complexe militaire. Une photo prise plus tard après 14 heures a montré que le feu avait apparemment cessé de brûler, bien qu’il ait chargé une grande partie de la prairie. Il n’était pas immédiatement clair si l’incendie était lié à la frappe israélienne.

Israël, “avec cette escalade dangereuse, menace une fois de plus la paix et la sécurité dans la région, mettant en danger et terrifiant la vie des civils, et menaçant la sécurité de l’aviation civile en Syrie et dans la région”, a déclaré le ministère.