Photos satellites : Dégâts sur un site militaire iranien touché par un drone

Alors que l’Iran n’a encore fourni aucune explication sur ce que l’atelier a fabriqué, l’attaque du drone a menacé de faire monter à nouveau les tensions dans la région. Déjà, les inquiétudes grandissent à propos de l’enrichissement de l’uranium par Téhéran plus proche que jamais des niveaux de qualité militaire, avec un haut responsable nucléaire des Nations Unies avertissant que la République islamique avait suffisamment de carburant pour construire “plusieurs” bombes atomiques si elle le souhaite.

Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le mandat précédent a vu l’escalade des attaques visant l’Iran, est revenu au pouvoir et a réaffirmé qu’il considérait Téhéran comme la principale menace pour la sécurité de son pays. Alors que le porte-parole du département d’État, Ned Price, déclare maintenant que l’Iran a “tué” l’opportunité de revenir à son accord nucléaire avec les puissances mondiales, on ne sait toujours pas quelle diplomatie pourrait immédiatement apaiser les tensions entre Téhéran et l’Occident.