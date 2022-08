PHOTOS : Rock The Lake berce le centre-ville de Kelowna

Rock The Lake est de retour dans le centre-ville de Kelowna ce week-end.

Le festival de musique de trois jours organisé à l’extérieur de Prospera Place a débuté vendredi soir (5 août) avec des performances de The Spoons, Five Man Electrical Band, The Motels et A Flock of Seagulls.

Tellement génial de revoir tout le monde à Rock The Lake! Continuons le plaisir 🤘🎶

Les quatre groupes ont secoué le parking de Prospera vendredi soir, mais ce n’était que le début car le divertissement ne fait que s’intensifier pour samedi et dimanche.

Samedi présente The Grapes of Wrath, Bif Naked, Eve 6, Moist et The Tea Party. Dimanche, les Kings, Carole Pope et Rough Trade, Chilliwack, Trooper et Nazareth terminent les festivités.

Alors que toute la musique est à l’extérieur, l’arène a ses stands de concession ouverts et donne aux clients une chance de se rafraîchir. En plus de cela, des camions de restauration sont également disponibles. Les clients sont autorisés à apporter leurs propres chaises.

Des billets sont encore disponibles pour ce soir (samedi) et dimanche. Rock The Lake est en partenariat avec One Tree Planted, qui plante un arbre pour chaque billet vendu pour l’événement. Pour les billets, visitez Rock The Lake.

